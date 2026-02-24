रोहतक: नहर से मिला प्रॉपर्टी डीलर का शव, GPS से लोकेशन पता कर उतारा मौत के घाट, पुलिस का खुलासा

रोहतक में सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने खेड़ीसाध गांव के सत्यवान की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है. खरावड़ पुल पर फायरिंग के बाद लापता हुए सत्यवान का शव चार दिन बाद कनेहली गांव के पास जेएलएन नहर से बरामद हुआ. जांच में सामने आया कि आरोपियों ने कार में गुप्त रूप से जीपीएस लगाकर उसकी लोकेशन ट्रैक की और साजिशन हत्या को अंजाम दिया. सीसीटीवी फुटेज और गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ है, जबकि मुख्य आरोपी अभी फरार है.

मृतक सत्यवान पर 2018 में खेड़ीसाध गांव के ही युवक की हत्या करने का आरोप है और इसी संबंध में सत्यवान पैरोल पर बाहर आया हुआ था. इस हत्या का बदला लेना इस हत्या का कारण बताया जा रहा है. मुख्य आरोपी फिलहाल पुलिस गिरफ्त से बाहर है. पुलिस फिलहाल मामले की जांच करने में जुटी हुई है और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है. शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भिजवा दिया गया है.

पुलिस ने दो युवकों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार, खेड़ीसाध गांव का रहने वाला सत्यवान 20 फरवरी को जब अपनी कार में सवार होकर कहीं जा रहा था, तो खरावड़ पुल के पास उसकी गाड़ी पर लगभग 20 राउंड फायरिंग की गई थी. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो गोलियों के खोल जरूर बरामद हुए, लेकिन सत्यवान का कहीं अता-पता नहीं था. पुलिस के लिए यह केस सिरदर्द बना हुआ था. लेकिन जांच के लिए कई टीमों का गठन किया गया. सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, तो सत्यवान के घर के बाहर लगी सीसीटीवी फुटेज में एक युवक सत्यवान की गाड़ी के नीचे कुछ लगता हुआ दिखाई दिया. जिसके आधार पर पुलिस ने मनीष व मनजीत नामक 2 युवकों को 5 अवैध हथियारों सहित गिरफ्तार कर लिया और फिर मामले का खुलासा हो गया.

मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने गिरफ्तार दोनों की निशानदेही पर कनहेली गांव के पास जेएलएन नहर से सत्यवान का शव बरामद कर लिया गया है. बताया जा रहा है कि सीसीटीवी में जो युवक सत्यवान की कार के पास पहुंच था, उसने पहले गाड़ी के नीचे जीपीएस लगाया और उसके बाद गाड़ी को ट्रैक कर इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है. हत्या का कारण 2018 में सत्यवान द्वारा अपने ही गांव के युवक की हत्या मानी जा रही है. उसी का बदला लेने के लिए आरोपियों ने सत्यवान की हत्या की है. फिलहाल मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. मौके पर पहुंचे एसपी सुरेंद्र भोरिया ने बताया कि जिस व्यक्ति ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी. उसका मकसद केवल दहशत फैलाना था. उस व्यक्ति का इस हत्या से कोई संबंध नहीं है. फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा.

ये भी पढ़िए- पटना यूनिवर्सिटी चुनाव: फूट-फूटकर क्यों रोने लगीं अध्यक्ष पद की उम्मीदवार अनुष्का कुमारी? जानें मामला