पटना यूनिवर्सिटी चुनाव: फूट-फूटकर क्यों रोने लगीं अध्यक्ष पद की उम्मीदवार अनुष्का कुमारी? जानें मामला
Patna University Student Union Elections: पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अनुष्का कुमारी एबीवीपी से लड़ रही हैं. वायरल वीडियो पटना कॉलेज का बताया जा रहा है.
स्क्रूटनी के बाद फाइनल लिस्ट जारी हो गई है और अब पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव ने जोर पकड़ लिया है. प्रचार अभियान तेज हो चुका है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की कुछ लड़कों के सामने रोते नजर आ रही है. वीडियो में वो कह रही है कि उसे कैरक्टरलेस कहा जा रहा है. उसके हाथ से पोस्टर छीन लिया जा रहा है. वे लड़कों से मदद की गुहार लगा रही है. वीडियो में लड़के यह कहते सुनाई दे रहे हैं, "भाई बोल दी हो न… हम लोग कैरेक्टर की रक्षा करेंगे".
क्या है पूरा मामला?
वायरल वीडियो में एबीवीपी से अध्यक्ष पद की उम्मीदवार अनुष्का कुमारी हैं. यह वीडियो बीते सोमवार (23 फरवरी, 2026) की रात का है. पटना कॉलेज के हॉस्टल में लड़कों के बीच वे रो रही हैं. मदद की गुहार लगा रही हैं. कह रही हैं कि उनके कैरेक्टर पर लोग सवाल उठा रहे हैं. लड़कों ने कहा कि हम लोगों के हॉस्टल का ही एक कैंडिडेट है जिसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको कैसे कर सकते हैं.
जो रो रही है, वो कोई कमजोर लड़की नहीं—वो अनुष्का है, जिसने पिता के बिना घर संभाला, पढ़ाई पूरी की, पत्रकारिता का सपना जीया और आज पटना यूनिवर्सिटी की हजारों बेटियों की उम्मीद बनकर खड़ी है।— The Bihar (@thebiharoffice) February 24, 2026
प्रतिद्वंदी (या गुंडे कह लीजिए) पोस्टर फाड़ रहे हैं? चरित्र पर कीचड़ उछाल रहे हैं? सबसे बड़ा… pic.twitter.com/bu09EvcBm0
इस दौरान एक लड़के ने कहा कि कोई बात नहीं है भाई बोल दी हो तो हम लोग तुम्हारे कैरेक्टर की रक्षा करेंगे. एक दूसरे लड़के ने समझाया कि इलेक्शन में यह सब होता है. मेहनत करो. लड़की ने रोते हुए कहा कि मेरे पापा भी नहीं हैं. आप लोग मदद करिए. एक लड़का कहता है, "आप यहां आ गई हैं न… आपके लिए हर भाई मदद के लिए तैयार है. जो परेशान कर रहा है उसको देख लेंगे. कोई दिक्कत नहीं होगी."
पिछली बार भी वायरल हुआ था एक वीडियो
बता दें कि पिछली बार (2025) भी छात्र संघ चुनाव में महासचिव पद पर जीतीं एबीवीपी की सलोनी राज का वीडियो भी वायरल हुआ था. उसमें वे रोते हुए काफी गुस्से में दिखी थीं. गुस्से का कारण था कि उनके कुछ समर्थकों को पीटा गया था. इसके बाद ही उनका वीडियो सामने आया था कि लड़की समझकर कमजोर मत समझो. दम है तो मेरे सीने में गोली चलाओ. सलोनी राज पटना वीमेंस कॉलेज की छात्रा थीं.
