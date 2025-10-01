पानीपत में अगवा कर महिला से गैंगरेप मामले में एक्शन, यू-ट्यूबर समेत 4 आरोपी गिरफ्तार

हरियाणा के पानीपत में महिला का अपहरण कर गैंगरेप मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी महिला यू-ट्यूबर सहित चार आरोपियों को सोमवार (29 सितंबर) को सिठाना गांव के अड्डे से पकड़ा. आरोपियों की पहचान हो गई है. पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल किया है. सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया है.

इस मामले में आरोपियों की पहचान गांव भालसी निवासी अमनदीप उर्फ अमन, गांव डाचर करनाल हाल सेक्टर-6 पानीपत निवासी अश्वनी, गांव कासनी झज्जर निवासी मोनू और पत्रकार किरण के रूप में हुई है.

पानीपत वारदात में इस्तेमाल कार, मोबाइल बरामद

थाना सदर प्रभारी इंस्पेक्टर बलजीत ने जानकारी देते हुए बताया, ''पूछताछ में चारों आरोपियों ने मिलकर वारदात को अंजाम देने के बारे में स्वीकार किया है. आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल कार, मोबाइल बरामद कर लिया गया है. मंगलवार (30 सितंबर) को पूछताछ के बाद महिला सहित चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.

पीड़िता ने पुलिस को दी गई शिकायत में क्या कहा?

थाना सदर में पानीपत की एक कॉलोनी निवासी महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह 3 दिन पहले रिफाइनरी रोड के जंगल में लकड़ी लेने के लिए आई थी. वहां आसपास के गांवों की कई महिलाएं लकड़ी और घास-फूस लेने के लिए आती हैं. इसी दौरान किरण नाम की औरत जो अपने आप को पत्रकार बता रही थी, एक गाड़ी में तीन लड़कों को लेकर आई. लड़के अपने नाम अमन, अश्वनी और मास्टर संदीप बता रहे थे.

वीडियो बनाकर बदनाम करने की भी दी धमकी

पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक किरण ने उससे कहा कि यहां गंदे काम करती हो, उसे तीनों लड़कों के साथ संबंध बनाने होगे. मना करने पर उसको जबरदस्ती गाड़ी में डालकर जंगल में ले गए और मारपीट कर तीनों लड़कों ने उसके साथ बारी बारी गलत काम किया. पत्रकार किरण गाड़ी से थोड़ी दूरी पर डंडा लेकर पहरा दे रही थी. किरण ने उसको धमकी दी कि वीडियो बना ली है, इसके बारे किसी को बताया तो वीडियो को मीडिया पर चलाकर बदमाम कर देगी.

आरोपियों ने पीड़िता को जान से मारने की भी दी धमकी

शिकायत में इस बात का भी जिक्र है कि तीनों आरोपी लड़कों ने भी किसी को बताने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी. इसी दौरान चार-पांच औरतें जंगल में लकड़ी लेने के लिए आ गईं. आरोपी उन्हें देखकर गाड़ी में सवार होकर फरार हो गए. पीड़िता इस घटना का जिक्र उन औरतों से भी किया.

महिला की शिकायत पर केस दर्ज

महिला की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ थाना सदर में बीएनएस की धारा 115(2), 70(1), 140(3), 61(2), 351(3) के तहत मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने रविवार को महिला का मेडिकल कराकर उसके बयान दर्ज करवा आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी थी.