देश के इस शहर में अब नहीं कोई झुग्गी-झोपड़ी, 12 साल चले अभियान के बाद 520 एकड़ कराया खाली

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां कोई स्लम यानी झुग्गी झोपड़ी नहीं है. स्थानीय प्रशासन द्वारा इस के लिए बीते 12 वर्षों से अभियान चलाया जा रहा था. बताया गया कि इस अभियान के जरिए पूरे शहर में 520 एकड़ जमीन दोबारा हासिल की. शाहपुर कॉलोनी को ध्वस्त करने के बाद चंडीगढ़ आधिकारिक तौर पर देश का पहला झुग्गी-झोपड़ी रहित शहर बना.

चंडीगढ़ को झुग्गी झोपड़ी से मुक्त करने के लिए करीब 1 दशक पहले अभियान चला. वर्ष 2014 में सबसे बड़ी कल्याण कॉलोनी को ध्वस्त किया गया और 89 एकड़ जमीन प्रशासन को वापस मिली. इसी साल अंबडेकर कॉलोनी की बसावट को हटाया गया और 65 एकड़ की जमीन हासिल की गई. फिर वर्ष 2022 में भी कॉलोनी नंबर 4 को भी ध्वस्त किया गया और 65 एकड़ जमीन प्रशासन ने अपने कब्जे में ली. यह सभी बसावटें सरकारी संपत्ति पर थीं.

CM भगवंत मान ने उद्योग जगत के दिग्गजों को दिया पंजाब में निवेश का निमंत्रण, मार्च में होगा समिट

शाहपुर के अलावा आदर्श कॉलोनी, सेक्टर 25 कॉलोनी, संजय कॉलोनी को भी खाली कराया गया था. अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने इस आशय की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि शाहपुर में अवैध कब्जे को हटाने के साथ ही चंडीगढ़ अब स्लम फ्री सिटी हो गई है.