पानीपत: स्कूल में मासूम छात्र को उल्टा लटकाकर पीटा, प्रिंसिपल पर लगे ये आरोप

हरियाणा के पानीपत में प्राइवेट स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र को बुरी तरह से पीटने का मामला सामने आया है. बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि वह स्कूल काम करके नहीं गया. मिली जानकारी के अनुसार प्रिंसिपल ने डांटने के लिए ड्राइवर को बुलाया.

ड्राइवर ने बच्चे को ऊपर वाले कमरे में ले जाकर खिड़की से रस्सियों के सहारे उल्टा लटका दिया. इसके बाद उसे खूब थप्पड़ मारे. साथ ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए. बच्चे के परिवार के पास जब वीडियो पहुंचे तो वे शिकायत लेकर स्कूल पहुंचे.

परिवार वाले सीधे पहुंचे मॉडल टाउन थाने

वहां प्रिंसिपल ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता. इसके बाद परिवार ड्राइवर के घर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं मिला. यहां से परिवार वाले सीधे मॉडल टाउन थाने पहुंचे. पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी ड्राइवर के खिलाफ 115, 127(2), 351(2) BNS, 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 के तहत केस दर्ज कर लिया है.

'2 सगी बहनों के साथ बुरा बर्ताव'

वहीं स्कूल प्रिंसिपल का भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह एक छात्र को थप्पड़ मारती हुई दिख रही है. प्रिंसिपल का कहना है कि उसने 2 सगी बहनों के साथ बुरा बर्ताव किया था. उसके परिवार वालों को बताकर उसे सजा दी.

'प्रिंसिपल और ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज'

वही मॉडल टाउन एसएचओ ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों के परिजनों की शिकायत पर स्कूल प्रिंसिपल और ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी करवाई शुरू कर दी है. एसएचओ ने बताया कि ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए रेड भी की गई लेकिन ड्राइवर नहीं मिला जल्द ही ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. मामले की गहनता से जांच की जा रही है और मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.