हरियाणा में कमर्शियल गैस सिलेंडरों पर लग सकती है रोक! मंत्री राजेश नागर का बड़ा बयान

हरियाणा के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने एक बयान दिया है. उन्होंने उसमें कहा कि केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत कुछ समय के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडरों पर रोक लगा दी जाएगी. उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है. इस मामले में आज शाम खाद्य आपूर्ति विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने सभी तेल कंपनियों के साथ बैठक बुलाई, जिसमें मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने राज्य में LPG की उपलब्धता को लेकर विस्तृत डाटा मांगा है. साथ ही राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों और DFC को निर्देश दिए गए हैं कि गैस सिलेंडरों की उपलब्धता और आपूर्ति को लेकर रोजाना रिपोर्टिंग की जाए.