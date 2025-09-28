'देश की अर्थव्यवस्था और होगी मजबूत', GST रिफॉर्म पर बोले हरियाणा के मंत्री कृष्ण लाल पंवार

हरियाणा के पंचायत एवं विकास मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने जीएसटी की दरों को घटाने के केंद्र के फैसले को ऐतिहासिक बताया है. उन्होंने कहा कि देश में पहले हर वस्तु पर अलग-अलग GST दरें लागू थीं, जिससे आमजन और उद्योग दोनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता था.

मंत्री पंवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्र एक है तो टैक्स भी एक होना चाहिए. इसी सोच के तहत देशभर में जीएसटी व्यवस्था लागू की गई. इससे गरीबों, किसानों और उद्योगपतियों को राहत मिलेगी और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी.

पानीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया, ''3 सितंबर 2025 को हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बैठक में रोजमर्रा की वस्तुओं से लेकर कृषि व औद्योगिक उपकरणों तक पर लागू जीएसटी दरों को घटाने का फैसला लिया गया.''

कई मदों में सेस को पूरी तरह खत्म कर दिया गया-पंवार

उन्होंने कहा, ''आम जनता पर टैक्स का बोझ कम करने के लिए कई मदों में सेस को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है. कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरें घटाई गईं, जबकि पैकेज्ड दूध, दही जैसी आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी को शून्य कर दिया गया है.'' मंत्री पंवार ने विश्वास जताया कि इन फैसलों से न केवल किसानों और उद्योगपतियों को राहत मिलेगी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी और अधिक मजबूत होगी.

'नमी अधिक होने से फसल खरीदने में दिक्कत'

फसलों की खरीद को लेकर भी मंत्री ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, ''नमी अधिक होने के कारण फसल खरीदने में दिक्कत आ रही है. जब तक फसल की नमी 17 नहीं हो जाती है तब तक इसका प्रभाव रहेगा. सरकारी एजेंसियां भी इसमें जुड़ी हुई हैं. हमारे लिए किसान हमेशा सम्मानित हैं, लेकिन यह भी सच है कि कई बार डीलर किसानों को छुपाकर नुकसान पहुंचा देते हैं. आज स्थिति यह है कि जो फसल एमएसपी पर खरीदी जानी चाहिए, वही मार्केट में एमएसपी से 500-600 रुपये अधिक बिक रही है."

सड़क निर्माण को लेकर मंत्री पंवार ने क्या कहा?

हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि जिले ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की सड़क व्यवस्था की हालत खराब थी. लंबे प्रयासों के बाद अब 184 करोड़ रुपये की परियोजना मंज़ूर हुई है. उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 92 करोड़ रुपये पानीपत से दरियापुर मोड़ तक खर्च किए जाएंगे, जहां फोर लेन सड़क का निर्माण होगा. कस्बों में नाले की भी व्यवस्था की गई है. वहीं, 92 करोड़ रुपये दरियापुर से जींद तक की सड़क पर खर्च होंगे, जिसका खर्च दोनों जिलों का 50-50 प्रतिशत रहेगा.

पंवार ने बताया, ''दरियापुर से जींद तक जमीन उपलब्ध न होने के कारण वहां फोर लेन सड़क संभव नहीं थी, इसलिए वहां 10 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी. इस परियोजना के टेंडर खुल चुके हैं और फिलहाल टेक्निकल बीड की जांच चल रही है. इसके बाद फाइल चंडीगढ़ भेजी जाएगी और संभावना है कि दिसंबर तक काम शुरू हो जाएगा.''

'6225 पंचायतों में ई-लाइब्रेरी शुरू की जाएंगी'

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर बड़े ऐलान किए हैं. कैबिनेट मंत्री ने कहा, ''पूरे प्रदेश की 6225 पंचायतों में ई-लाइब्रेरी शुरू की जाएंगी. हर गांव में लाइब्रेरी के लिए पंचायत विभाग और सरपंच भवन उपलब्ध कराएंगे, जबकि सरकार की ओर से पुस्तकें, फर्नीचर, एसी और कंप्यूटर मुहैया कराए जाएंगे.

पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरा

रोज़गार को लेकर तुलना करते हुए मंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में 10 साल में 86,000 नौकरियां निकाली गई थीं, जो पर्ची और खर्ची से दी जाती थीं. लेकिन भाजपा सरकार ने पिछले 10-11 साल में 1 लाख 80 हजार नौकरियां बिना पर्ची और बिना खर्ची के प्रदान की हैं.

'महिलाओं के लिए भी विशेष योजनाएं चलाई जा रहीं'

उन्होंने आगे कहा, ''महिलाओं के लिए भी विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं. सरकार ने अब तक 301 महिला सांस्कृतिक केंद्रों का उद्घाटन किया है, जिनमें इनडोर गेम्स की सुविधाएं भी शामिल हैं.'' ग्रामीण विकास की योजनाओं पर बात करते हुए मंत्री ने बताया कि खेत-खलिहान के तीन करम और चार करम चौड़े रास्तों को पक्का किया जा रहा है. इसके अलावा प्रदेश के सभी श्मशान घाट और कब्रिस्तानों की चारदीवारी और उनके रास्ते भी पक्के किए जा रहे हैं.

मंत्री ने ये भी कहा, ''बिजली सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने स्ट्रीट लाइट लगाने का अभियान भी शुरू किया है. पहले चरण में 550 गांवों में स्ट्रीट लाइटें लगाई जा चुकी हैं. आने वाले समय में पूरे प्रदेश में तिन्नी पोल पर स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम किया जाएगा.''