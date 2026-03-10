हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाहरियाणा राज्यसभा चुनाव: 'टिकट के बदले पैसे मांगने के आरोप निराधार', कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का दावा

हरियाणा राज्यसभा चुनाव: 'टिकट के बदले पैसे मांगने के आरोप निराधार', कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का दावा

Haryana Rajya Sabha Election: राव नरेंद्र सिंह ने सोमवार को उन आरोपों को 'निराधार' बताकर खारिज कर दिया कि विधानसभा चुनाव के टिकट के बदले एक दंपति से पैसे की मांग की गई थी. यह मामला तूल पकड़ चुका है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 10 Mar 2026 12:47 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने सोमवार को उन आरोपों को 'निराधार' बताकर खारिज कर दिया कि विधानसभा चुनाव के टिकट के बदले एक दंपति से पैसे की मांग की गई थी. सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरियाणा महिला कांग्रेस की एक पूर्व नेता के पति द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है. उन्होंने कहा, “वे पिछले डेढ़ साल से कहां थी? वे मुझसे पहले मिले थे और महिला (हरियाणा महिला कांग्रेस की पूर्व नेता) ने हरियाणा महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने की इच्छा व्यक्त की थी. मैंने उनसे कहा कि यह पार्टी तय करेगी.”

उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि चूंकि उन्हें प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रमुख नहीं बनाया गया, इसलिए वे अब ऐसे निराधार आरोप लगा रही हैं. उनमें कोई सच्चाई नहीं है.” फिलहाल इस मामले में अभी किसी अन्य कांग्रेस नेता का बयान नहीं आया है.

महिला कांग्रेस नेता ने दिया इस्तीफा

राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें पता चला है कि महिला कांग्रेस नेता ने इस्तीफा दे दिया है. आरोप सामने आने के बाद भाजपा ने भी कांग्रेस पर हमला बोला. यह मामला हरियाणा में तूल पकड़ चुका है. जिसके बाद अब कांग्रेस नेता की यह सफाई आई है.

बीजेपी प्रवक्ता ने लगाया था आरोप

भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने पहले आरोप लगाया था कि गौरव कुमार ने दावा किया था कि गांधी परिवार ने उनकी पत्नी को बावल विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का टिकट देने के बदले दंपति से सात करोड़ रुपये ‘वसूलने’ की कोशिश की थी. भंडारी ने नयी दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में कहा कि कुमार ने कथित व्हाट्सएप चैट साझा की थी जिसमें प्रियंका गांधी वाद्रा सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के निजी सहायक शामिल थे. भंडारी ने उन्हें भ्रष्टाचार का 'प्रथम दृष्टया सबूत' बताया. भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने भी कुमार के दावों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस 'अंदर से भ्रष्ट' है.

सुधांशु त्रिवेदी ने सिद्धू की टिप्पणियों का किया जिक्र

त्रिवेदी ने पंजाब कांग्रेस की पूर्व नेता नवजोत कौर सिद्धू की टिप्पणियों का भी जिक्र किया, जिन्होंने दावा किया था कि पार्टी में मुख्यमंत्री पद के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपये की आवश्यकता है.

और पढ़ें
Published at : 10 Mar 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
CONGRESS PARTY HARYANA NEWS Rao Narendra Singh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
हरियाणा राज्यसभा चुनाव: 'टिकट के बदले पैसे मांगने के आरोप निराधार', कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का दावा
हरियाणा राज्यसभा चुनाव: 'टिकट के बदले पैसे मांगने के आरोप निराधार', कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का दावा
हरियाणा
पति बीमार और गरीबी का कहर! 3 बेटियों संग कुएं में कूदी मां, गोद में थी 4 महीने की बच्ची, सभी की मौत
पति बीमार और गरीबी का कहर! 3 बेटियों संग कुएं में कूदी मां, गोद में थी 4 महीने की बच्ची, सभी की मौत
हरियाणा
Panipat News: काम पर गए थे मां-बाप, बहन से छीनकर 7 महीने के मासूम को ले गए बदमाश, तलाश जारी
पानीपत: काम पर गए थे मां-बाप, बहन से छीनकर 7 महीने के मासूम को ले गए बदमाश, तलाश जारी
हरियाणा
Gurugram News: हरियाणा के गुरुग्राम में बड़ा हादसा, दीवार ढहने से 7 लोगों की मौत
हरियाणा के गुरुग्राम में बड़ा हादसा, दीवार ढहने से 7 लोगों की मौत
Advertisement

वीडियोज

Donald Trump ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर...ईरान पर बहुत बड़े दावे कर दिए! | Iran-Israel War Update
Iran New Supreme Leader: इजरायल पर ईरान की खतरनाक प्लानिंग पर ट्रंप का खुलासा | Mojtaba Khamenei
Iran-Israel War : अमेरिका ने ईरान के हजारों ठिकानों पर किया हमला | Trump । Mojtaba
Sansani: Iran में खामेनेई 2.0 के 'दुस्साहस' का दौर ! | Iran- Israel War
Iran Israel War: क्या Middle East War अब और फैलने वाला है? | Big Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Parliament Session 2026 Live: स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संसद में चर्चा, रविशंकर प्रसाद बोले- 'अध्यक्ष की कुर्सी पर...'
Live: स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संसद में चर्चा, रविशंकर प्रसाद बोले- 'अध्यक्ष की कुर्सी पर...'
बिहार
बिहार में भी गैस की भारी किल्लत! 1800 से 2-2 हजार में मिल रहा सिलेंडर, एजेंसी वाले भागे
बिहार में भी गैस की भारी किल्लत! 1800 से 2-2 हजार में मिल रहा सिलेंडर, एजेंसी वाले भागे
विश्व
बाब-अल-मंदेब क्या है? होर्मुज के बाद बंद करने जा रहा ईरान, बूंद-बूंद तेल को तरस जाएगी दुनिया
बाब-अल-मंदेब क्या है? जिसको बंद करने जा रहा ईरान, बूंद-बूंद तेल को तरस जाएगी दुनिया
क्रिकेट
ईशान किशन कब कर रहे शादी, दादा ने कर दिया खुलासा, बच्चे की प्लानिंग को लेकर भी क्रिकेटर ने कही बड़ी बात
ईशान किशन कब कर रहे शादी, दादा ने कर दिया खुलासा, बच्चे की प्लानिंग को लेकर भी क्रिकेटर ने कही बड़ी बात
बॉलीवुड
'दोस्ताना 2' से कटा लक्ष्य लालवानी का पत्ता? इससे पहले कार्तिक आर्यन ने भी छोड़ी थी फिल्म, वजह कर देगी परेशान
'दोस्ताना 2' से कटा लक्ष्य लालवानी का पत्ता? इससे पहले कार्तिक आर्यन ने भी छोड़ी थी फिल्म
विश्व
US Israel Iran War: 'PM मोदी का एक कॉल...',अमेरिका-ईरान जंग के चलते UAE पर हो रहे हमलों को लेकर बोले पूर्व राजदूत
'PM मोदी का एक कॉल...',अमेरिका-ईरान जंग के चलते UAE पर हो रहे हमलों को लेकर बोले पूर्व राजदूत
हेल्थ
Tarn Taran Momo Incident: क्या मोमोज-चाप खाने से हो जाती है मौत, एक्सपर्ट्स से जानें ये कितने खतरनाक?
क्या मोमोज-चाप खाने से हो जाती है मौत, एक्सपर्ट्स से जानें ये कितने खतरनाक?
ट्रेंडिंग
स्टार बनने के बाद भी रोहित शर्मा का ऐसा हाल, पत्नी रितिका से डांट खाते दिखे, यूजर्स ने लिए मजे
स्टार बनने के बाद भी रोहित शर्मा का ऐसा हाल, पत्नी रितिका से डांट खाते दिखे, यूजर्स ने लिए मजे
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget