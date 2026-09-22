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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणापानीपत पुलिस की बड़ी कामयाबी, 5 साल के मासूम के अपहरण का किया खुलासा

पानीपत पुलिस की बड़ी कामयाबी, 5 साल के मासूम के अपहरण का किया खुलासा

पानीपत पुलिस ने मासूम के अपहरण की गुत्थी सुलझाते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है. पुलिस ने सकुशल 5 साल का बच्चा बरामद किया है.

Written By : सुमित भारद्वाज, पानीपत |  Updated at : 22 Sep 2026 09:30 PM (IST)
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पानीपत में 5 साल के मासूम के अपहरण की गुत्थी आखिरकार पुलिस ने सुलझा ली है. 15 सितंबर को पूरेवाल कॉलोनी से गायब हुए 5 वर्षीय बच्चे को पानीपत पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है. बच्चे की तलाश में पुलिस ने दिन-रात एक कर दिया. करीब 30 जवानों की अलग-अलग टीमें लगाई गईं और सैकड़ों CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई. 

इसके साथ ही साइबर टीम ने भी तकनीकी जांच के जरिए अहम सुराग जुटाए. पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो दो संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया गया. जांच में सामने आया कि मासूम को अगवा करने के बाद उसे आगे बेचने की योजना थी. 

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कड़ी मशक्कत के बाद हाथ लगी कामयाबी

पुलिस ने सुंदरपुर और शंकर से जुड़े इनपुट को भी जांच का हिस्सा बनाया और लगातार दबिश व तकनीकी निगरानी के जरिए बच्चे तक पहुंच बनाई. कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने मासूम को सकुशल बरामद कर लिया.

परिवार की आंखों में दिखी खुशी

बच्चे के वापस घर पहुंचते ही परिवार की आंखों में खुशी और राहत साफ नजर आई. वहीं इस पूरे ऑपरेशन में जुटी पुलिस टीम की मेहनत की SP मेधा भूषण IPS ने सराहना की और टीम को रिवॉर्ड देने की बात कही.

अब इस पूरे अपहरण कांड में कौन-कौन शामिल था, बच्चे को कहां रखा गया था और उसे आगे बेचने की क्या योजना थी. इन तमाम सवालों से SP मेधा भूषण ने मंगलवार (22 सितंबर) की दोपहर 3 बजे जिला सचिवालय स्थित पुलिस सभागार में प्रेसवार्ता के दौरान पर्दा उठाया.

एसपी ने बताया कि पूरी टीम ने कड़ी मशक्कत और तकनीकी रूप से साक्ष्यों के आधार पर इस मामले का पर्दाफाश किया. दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. इन आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है. इस गैंग से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश जारी है. इसमें शामिल अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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Published at : 22 Sep 2026 09:30 PM (IST)
Tags :
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