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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणासोनीपत की आंगनबाड़ी में पोषण आहार में कीड़े, एक्सपायरी चॉकलेट का आरोप

सोनीपत की आंगनबाड़ी में पोषण आहार में कीड़े, एक्सपायरी चॉकलेट का आरोप

सोनीपत के पांची जाटान गांव की आंगनबाड़ी में बच्चों के पौष्टिक आहार मे एक्सपायरी प्रोटीन मिल्क बार चॉकलेट और खील में कीड़े मिलने का आरोप लगाया है. एक महिला ने बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ने का दावा किया.

Written By : नितिन आंतिल, सोनीपत |  Updated at : 19 Sep 2026 02:29 PM (IST)
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सोनीपत के पांची जाटान गांव की आंगनबाड़ी में बच्चों के पौष्टिक आहार की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं. ग्रामीणों ने एक्सपायरी प्रोटीन मिल्क बार चॉकलेट और खील में कीड़े मिलने का आरोप लगाया है. डायल-112 पर पुलिस को बुलाया गया.

वहीं, एक महिला ने चॉकलेट खाने के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ने का दावा किया. ग्रामीण संसार ने आंगनबाड़ी वर्कर अनीता पर आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायत उठाने पर उसके खिलाफ थाने में शिकायत दी गई. ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

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आहार में शामिल प्रोटीन मिल्क बार चॉकलेट निकली एक्सपायरी 

तस्वीरों में दिखाई दे रहा है ये पौष्टिक आहार जिसे आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को बांटने के लिए रखा गया था. लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि इस आहार में शामिल प्रोटीन मिल्क बार चॉकलेट की एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी, जबकि खील में कीड़े चलते हुए मिले. मामला सोनीपत के पांची जाटान गांव की खत्री चौपाल स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का है.

आहार की हालत सामने आने के बाद ग्रामीणों में रोष फैल गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंच गए. ग्रामीणों ने मामले की सूचना डायल-112 पर दी, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची. वहीं, एक ग्रामीण महिला ने दावा किया कि चॉकलेट खाने के बाद एक बच्चे की तबीयत बिगड़ गई थी और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा.

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आवाज उठाने पर आंगनबाड़ी वर्कर ने शिकायतकर्ता पर की FIR

इस पूरे मामले में ग्रामीण संसार ने आंगनबाड़ी वर्कर अनीता पर भी आरोप लगाए हैं. संसार का कहना है कि उसने जब बच्चों को दिए जाने वाले आहार में एक्सपायरी चॉकलेट और खील में कीड़े मिलने की आवाज उठाई तो उसके खिलाफ ही थाने में शिकायत दे दी गई. ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों के लिए आने वाले पौष्टिक आहार की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए. ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, आहार के सैंपल की जांच करवाने और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है.

बच्चों को दिए जाने वाले पौष्टिक आहार पर अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं. अगर ग्रामीणों के आरोप सही हैं, तो एक्सपायरी चॉकलेट और खील में कीड़े बच्चों तक पहुंचने से पहले गुणवत्ता की जांच क्यों नहीं हुई? और जब ग्रामीण ने इस मामले को लेकर सवाल खड़े किए और आवाज उठाई, तो उसके खिलाफ थाने में शिकायत क्यों दी गई? अब इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे.

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About the author नितिन आंतिल, सोनीपत

नितिन आंतिल हरियाणा के सोनीपत की राजनीतिक, क्राइम और आम सरोकार से जुड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. वो 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं.
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Published at : 19 Sep 2026 02:29 PM (IST)
Tags :
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