पलवल के इस्लामाबाद से बच्चा लापता, नहीं मिला कोई सुराग, अपहरण की आशंका

पलवल स्थित इस्लामाबाद निवासी 16 वर्षीय छात्र दीपेश के 11 सितंबर से लापता होने के बाद परिवार की चिंता बढ़ती जा रही है. दीपेश एस. के.एस पब्लिक स्कूल, इस्लामाबाद में कक्षा 10वीं का छात्र है. परिजनों के अनुसार वह 11 सितंबर की सुबह करीब 8 बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन स्कूल की छुट्टी के बाद भी घर वापस नहीं पहुंचा. इसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है.

परिजनों ने बताया कि दीपेश की तलाश में उसके दोस्तों, सहपाठियों और परिचितों से भी जानकारी ली गई, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी. घर से निकलते समय दीपेश ने नीली चेक शर्ट और हल्के काले रंग की पैंट पहन रखी थी.

दीपेश के पिता डॉ समुद्र सिंह ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर बेटे की तलाश करने की गुहार लगाई. शिकायत के आधार पर 13 सितंबर को संबंधित पुलिस थाना कैंप पलवल में BNS की धारा 140(3) के तहत मामला दर्ज किया गया.

परिजनों ने दीपेश के अचानक लापता होने के पीछे अपहरण की आशंका भी जताई है. परिवार का कहना है कि बच्चा कई दिनों से लापता है और अभी तक उसका कोई पता नहीं चल सका है. ऐसे में परिजनों ने पुलिस प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए हर संभावित पहलू की जांच करने और किसी अपरिय घटना की आशंका से पहले दीपेश को सुरक्षित बरामद करने की मांग की है.

परिवार ने पुलिस से मामले में विशेष टीम गठित कर छात्र की तलाश तेज करने, संभावित स्थानों पर जांच करने और उपलब्ध सुरागों के आधार पर कार्रवाई करने की अपील की है. परिजनों का कहना है कि उन्हें अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर लगातार चिंता बनी हुई है.

परिजनों ने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति को दीपेश के संबंध में कोई जानकारी मिले या वह कहीं दिखाई दे, तो तुरंत पुलिस अथवा परिवार को सूचित करें.