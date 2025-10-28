पानीपत में 7वीं की छात्रा ने की आत्महत्या, फंदे से लटककर दे दी जान, सामने आई बड़ी वजह

पानीपत के सिवाह गांव में 14 वर्षीय किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के समय घर में कोई भी परिजन मौजूद नहीं था. जब तक परिजन मौके पर पहुंचे तब तक लड़की की मौत हो चुकी थी.

सूचना मिलते ही सेक्टर-29 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा. सिवाह गांव में रहने वाले छोटूराम ने बताया कि उनकी 14 वर्षीय बेटी दिव्यांशी मानसिक रूप से बीमार थी. उसका पहले से इलाज चल रहा था.

घटना पर पिता ने दी यह जानकारी

छोटूराम ने बताया कि वह मूलरूप से उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं और पिछले दो साल से परिवार के साथ पानीपत में किराये पर रह रहे हैं. परिवार में छोटूराम, उनकी पत्नी और तीन बच्चे हैं. छोटूराम और उनकी पत्नी रोज की तरह फैक्ट्री में काम पर गए थे. घर में दिव्यांशी अकेली थी.

उन्होंने बताया कि, पड़ोसियों ने फोन करके इसकी सूचना दी कि उनकी बेटी ने कमरे में फांसी लगा ली. खिड़की से झांककर देखा तो दिव्यांशी फंदे से लटकी हुई थी. छोटूराम घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बेटी ने कमरे में चुन्नी से फांसी लगा ली थी. तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस

मौके पर सेक्टर-29 थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया और मौके की जांच की. थाना पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है. परिजनों के बयान दर्ज किए गए हैं. प्रारंभिक जांच में सुसाइड का मामला सामने आया है. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है.

छोटूराम ने बताया कि उनकी बेटी ने 7वीं तक पढ़ाई की थी लेकिन, मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसने दो साल से स्कूल जाना बंद कर दिया था. परिजन उसका इलाज करवाने की कोशिश में थे लेकिन, बीमारी के चलते वह अक्सर परेशान रहती थी.