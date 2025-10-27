हरियाणा का पानीपत शहर में इन दिनों छठ महापर्व को लेकर पूरी तरह भक्तिमय माहौल है. श्रद्धालु बड़ी संख्या में बाजारों से पूजा सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं.

शहर के प्रमुख घाटों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने विशेष सुरक्षा प्रबंध किए हैं. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, असन्ध रोड घाट और एनएफएल के सामने मालटाउन घाट दो प्रमुख स्थल हैं, जहां सबसे अधिक भीड़ उमड़ती है. इन दोनों स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

डीएसपी करेंगे सुपरविजन

डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स ने बताया कि हर मुख्य घाट पर एक-एक डीएसपी के सुपरविजन में ड्यूटियां लगाई गई हैं. पुलिसकर्मी भीड़ के पहुंचने से पहले ही अपनी जगह पर तैनात हो जाएंगे और शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे. भीड़ प्रबंधन के साथ-साथ यातायात व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. डीएसपी ट्रैफिक को निर्देश दिए गए हैं कि आम जनजीवन पर किसी प्रकार की बाधा न आए.सभी मार्गों पर ट्रैफिक पुलिस को मुस्तैद किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

पब्ल्कि से सहयोग की अपील

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे पूजा के दौरान शांति और सहयोग बनाए रखें, पुलिस के दिशा-निर्देशों का पालन करें और सुरक्षा में सहयोग दें. इसके अलावा पुलिस सादा वर्दी में भी घाटों और भीड़-भाड़ वाले स्थानों में तैनात रहेगी.

बता दने कि छठ महापर्व पूरे देश में उत्साह के सतह मनाया जा रहा है, खासकर बिहार और पूर्वी यूपी में इसका विशेष रंग देखने को मिलता है. यही नहीं अब जहाँ जहाँ बिहार और पूर्वी यूपी के लोग हैं वहां भी छठ की छटा देखने को मिल रही है. पानीपत शहर कारोबारी शहर है और यहां बड़ी संख्या में भोजपुरी समाज के लोग रहते हैं इसलिए स्थानीय अधिकारियों ने भी विशेष इंतजाम किए हैं.