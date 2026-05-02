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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणापानीपत: 7 साल से लिव-इन में रह रहे युवक ने महिला की नाबालिग बेटी से किया दुष्कर्म, FIR दर्ज

पानीपत: 7 साल से लिव-इन में रह रहे युवक ने महिला की नाबालिग बेटी से किया दुष्कर्म, FIR दर्ज

Panipat News In Hindi: पानीपत में 7 साल से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही महिला की 16 वर्षीय बेटी के साथ युवक ने रेप कर दिया. साथ ही पीड़िता को धमकाया की, अगर किसी को ये बताया तो तेरी मां को मार दूंगा.

By : सुमित भारद्वाज, पानीपत | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 02 May 2026 07:38 AM (IST)
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औद्योगिक नगरी पानीपत की एक कॉलोनी में एक महिला के साथ पिछले 7 साल से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे है. व्यक्ति ने उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ रेप किया. आरोपी ने न केवल किशोरी के साथ रेप किया, बल्कि उसे और उसकी मां को जान से मारने की धमकी भी दी.

किशोरी ने आपबीती मां को बताई. इसके बाद मां खुद थाने पहुंची और शिकायत दी. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही उसे गिरफ्तार भी कर लिया है.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता की मां ने बताया कि वह मूलरूप से पानीपत के एक गांव की रहने वाली है. वर्तमान में वह किसी दूसरी कॉलोनी में किराए पर रहती है. महिला ने बताया कि वह अपने पति से पिछले 7 साल से अलग रह रही है. इस दौरान वह जुलाना (जींद) के श्रीभगवान के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी. महिला के तीन बच्चे (दो लड़कियां और एक लड़का) भी उन्हीं के साथ रहते थे.

ये भी पढ़िए- गुरुग्राम में रेप पीड़िता ने किया आत्मदाह का प्रयास, पेट्रोल लेकर कमिश्नर ऑफिस पहुंची युवती

किशोरी ने अपनी मां को बताई आपबीती

शिकायत के अनुसार, घटना बुधवार (29 अप्रैल) की अलसुबह की है. महिला, उसके बच्चे और आरोपी श्रीभगवान सभी एक ही कमरे में सो रहे थे. करीब सुबह 3:30 बजे महिला की 16 वर्षीय छोटी बेटी रोते हुए उठी. जब मां ने उससे रोने का कारण पूछा, तो किशोरी ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि सोते समय श्रीभगवान ने उसके साथ जबरदस्ती रेप किया है.

मां को जान से मारने की धमकी देता था आरोपी- पीड़िता

पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि आरोपी श्रीभगवान पिछले काफी समय से उस पर गंदी नजर रख रहा था और पहले भी उसके साथ छेड़छाड़ कर चुका था. आरोपी ने किशोरी को डराया-धमकाया था कि अगर उसने इस बारे में अपनी मां को कुछ भी बताया, तो वह उसकी मां को जान से मार देगा. इसी डर के कारण नाबालिग अब तक चुप रही, लेकिन बुधवार सुबह आरोपी ने सारी हदें पार कर दी.

ये भी पढ़िए- सोनीपत में पुलिस से बड़ी चूक, बदमाशों की कार समझकर किया एनकाउंटर, छात्र को मारी गोली

Published at : 02 May 2026 07:38 AM (IST)
Tags :
POCSO Panipat News CRIME HARYANA NEWS POLICE
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