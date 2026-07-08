Gurugram Rain: गुरुग्राम में पहली बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, NH-48 पर लंबा जाम
Gurugram Rain News: गुरुग्राम में तेज बारिश ने नगर निगम पर कई सवाल उठा दिए हैं. बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव और सड़क धंस गई, जिससे सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां गड्ढे में फंस गईं है.
मानसून की पहली तेज बारिश ने गुरुग्राम में नगर निगम और विकास एजेंसियों की तैयारियों की हकीकत सामने ला दी. शहर के कई इलाकों में जलभराव, सड़क धंसने और लंबे ट्रैफिक जाम जैसी तस्वीरें देखने को मिलीं. एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट में सेक्टर-69, सेक्टर-68 और एनएच-48 पर हालात काफी गंभीर नजर आए.
सेक्टर-69 में सड़क बनी तालाब, गड्ढे में फंसी गाड़ियां
सेक्टर-69 में भारी बारिश के बाद सड़क धंस गई, जिससे सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां गड्ढे में फंस गईं. एबीपी न्यूज से बातचीत में एक कार मालिक ने नाराजगी जताते हुए कहा कि लोग लाखों रुपये की गाड़ियां और करोड़ों रुपये के घर खरीदते हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद पहली ही बारिश में व्यवस्थाओं की पोल खुल गई. खास बात यह है कि यह सड़क आगे द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ती है.
सेक्टर-68 स्थित एयरिया मॉल के आसपास का इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आया. तेज बारिश के बाद यहां सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गईं और कई जगह पानी घुटनों से भी ऊपर तक भर गया. लोगों का पैदल निकलना मुश्किल हो गया, जबकि वाहन पानी के बीच धीमी रफ्तार से गुजरते दिखाई दिए. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर कुछ देर और बारिश होती, तो सड़क पूरी तरह तालाब में तब्दील हो जाती. यह तस्वीर गुरुग्राम नगर निगम (MCG) और गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMDA) की मानसून तैयारियों पर सवाल खड़े करती नजर आई.
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NH-48 पर गड्ढे से कई किलोमीटर लंबा जाम, एडवाइजरी जारी
मंगलवार (7 जुलाई) को हुई बारिश के बाद एनएच-48 पर नरसिंहपुर के पास सड़क पर बना गड्ढा भारी ट्रैफिक जाम की वजह बन गया. मंगलवार शाम से यहां कई किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और एमसीजी ने संयुक्त रूप से गड्ढे को भर दिया, लेकिन इसके बावजूद ट्रैफिक सामान्य नहीं हो सका.
लगातार जाम को देखते हुए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की थी. लोगों से अपील की गई है कि वे ट्रैफिक जाम से बचने के लिए एनएच-48 का इस्तेमाल करने से बचें. जयपुर की ओर जाने वाले यात्रियों को एसपीआर रोड के रास्ते द्वारका एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. गुरुग्राम में पहली ही तेज बारिश के बाद सामने आई ये तस्वीरें मानसून तैयारियों के दावों पर सवाल खड़े करती हैं. कहीं सड़क धंसने से वाहन फंस गए, कहीं घुटनों तक जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं, तो कहीं एनएच-48 पर लगा लंबा जाम घंटों तक लोगों के लिए परेशानी का सबब बना रहा.
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