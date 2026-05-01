गुरुग्राम में रेप पीड़िता ने किया आत्मदाह का प्रयास, पेट्रोल लेकर कमिश्नर ऑफिस पहुंची युवती

हरियाणा के गुरुग्राम में रेप पीड़िता ने पुलिस आयुक्त कार्यालय के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया. रेप पीड़िता ने बृहस्पतिवार को पुलिस की कार्रवाई में देरी का आरोप लगाते हुए पुलिस आयुक्त कार्यालय के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. अधिकारियों के अनुसार महिला पेट्रोल की बोतल और माचिस लेकर कार्यालय के गेट पर पहुंची और खुद पर पेट्रोल डाल लिया.

मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उसे आग लगाने से रोक लिया और शांत कराने का प्रयास किया. घटना के वीडियो अब सोशल मीडिया पर हैं, जिनमें महिला की चीखें सुनाई देती हैं. महिला का आरोप है कि उसके मामले में कई महीनों से कार्रवाई नहीं की गई. पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.

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पीड़िता ने लगाया आरोप

पीड़िता ने आरोप लगाया कि पानीपत के एक व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया और चार महीने बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया. इस मामले में पुलिस की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई और पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोरा से संपर्क नहीं हो सका.

बाद में गुरुग्राम पुलिस ने एक आधिकारिक बयान में घटना की न तो पुष्टि की और न ही खंडन किया, लेकिन कहा कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल पीड़िता अधिकारियोंं से न्याय की गुहार लगा रही है.

आत्मदाह के प्रयास से पहले पीड़िता ने डाला वीडियो

पीड़िता ने आत्मदाह के प्रयास से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था. साथ ही पीड़िता ने इसकी सूचना ईमेल के जरिए पुलिस अधिकारियों दे दी थी. वीडियो के बाद हरकत में आए पुलिसकर्मियों ने पीड़िता के हाथ से माचिस और पेट्रोल की बोतल छीन ली. फिलहाल इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. प्रशासन की ओर से मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है.

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