महंगाई के खिलाफ कैथल में कांग्रेस का प्रदर्शन, रणदीप सुरजेवाला बोले, 'गद्दी छोड़ना पड़ेगा'

हरियाणा के कैथल जिले में बढ़ती महंगाई और NEET पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में जोरदार प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन के बाद नेताओं ने कैथल के एसडीएम (SDM) के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा.

रेहड़ी पर सिलेंडर रखकर विरोध, याद दिलाए PM के वादे

रणदीप सुरजेवाला, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और कैथल विधायक आदित्य सुरजेवाला ने पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया. नेताओं ने एक रेहड़ी पर रसोई गैस का सिलेंडर रखकर शहर में रोष मार्च निकाला.

अपने संबोधन के दौरान सुरजेवाला ने जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने वादे और भाषणों के वीडियो भी दिखाए. उन्होंने कांग्रेस (UPA) के कार्यकाल और मौजूदा बीजेपी सरकार के समय की महंगाई की तुलना करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा.

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'देश में पैदा होने वाला है भयंकर खाद संकट'

रणदीप सुरजेवाला ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए एक बड़ी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि आगामी समय में देश के किसानों के सामने खाद (Fertilizer) का भारी संकट खड़ा होने वाला है.

सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि युद्ध के हालातों के मद्देनजर सरकार ने किसानों के लिए खाद का पर्याप्त स्टॉक नहीं मंगवाया है. अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार अब किसानों को आधी खाद इस्तेमाल करने की सलाह दे रही है. आने वाले समय में हालात इतने खराब होंगे कि किसानों को खाद या तो ब्लैक (कालाबाजारी) में मिलेगी या फिर मिलेगी ही नहीं.

सरकार कीमतें वापस ले, वरना गद्दी छोड़े- सुरजेवाला

जनता को संबोधित करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि महंगाई के जरिए सरकार आम जनता को लूट रही है और लोग इससे बुरी तरह त्रस्त हैं. उन्होंने केंद्र सरकार को खुली चेतावनी देते हुए कहा, "या तो सरकार गैस और तेल की बढ़ी हुई कीमतें तुरंत वापस ले, वरना उसे गद्दी छोड़कर जाना पड़ेगा." उन्होंने स्पष्ट किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में देश की जनता हर हाल में अपना हक लेकर रहेगी.

प्रदेश अध्यक्ष बोले- युवाओं की कॉकरोच से तुलना करना दुर्भाग्यपूर्ण

इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा और पूरे देश की जनता में महंगाई के खिलाफ भारी गुस्सा है. उन्होंने नीट (NEET) परीक्षा के पेपर लीक और प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर तीखे हमले किए.

राव नरेंद्र सिंह ने कहा, "देश के युवाओं की तुलना कॉकरोच से करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. नौजवान हमारे देश का भविष्य हैं. अगर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ या उपेक्षा की गई तो वे सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे. कांग्रेस पार्टी युवाओं का पूरा सम्मान करती है और उनके हक की लड़ाई लड़ती रहेगी."

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