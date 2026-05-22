हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाKaithal News: महंगाई के खिलाफ कैथल में कांग्रेस का प्रदर्शन, रणदीप सुरजेवाला बोले, 'गद्दी छोड़ना पड़ेगा'

Kaithal News: महंगाई के खिलाफ कैथल में कांग्रेस का प्रदर्शन, रणदीप सुरजेवाला बोले, 'गद्दी छोड़ना पड़ेगा'

Haryana Politics: कैथल में कांग्रेस ने महंगाई और NEET पेपर लीक के खिलाफ BJP सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. राव नरेंद्र सिंह और रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सिलेंडर रखकर विरोध जताया.

By : सुनील रवीश, कैथल | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 22 May 2026 07:17 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के कैथल जिले में बढ़ती महंगाई और NEET पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में जोरदार प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन के बाद नेताओं ने कैथल के एसडीएम (SDM) के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा.

रेहड़ी पर सिलेंडर रखकर विरोध, याद दिलाए PM के वादे

रणदीप सुरजेवाला, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और कैथल विधायक आदित्य सुरजेवाला ने पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया. नेताओं ने एक रेहड़ी पर रसोई गैस का सिलेंडर रखकर शहर में रोष मार्च निकाला.

अपने संबोधन के दौरान सुरजेवाला ने जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने वादे और भाषणों के वीडियो भी दिखाए. उन्होंने कांग्रेस (UPA) के कार्यकाल और मौजूदा बीजेपी सरकार के समय की महंगाई की तुलना करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा.

Sonipat News: हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में दर्दनाक हादसा, स्विमिंग पूल में डूबने से छात्र की मौत

'देश में पैदा होने वाला है भयंकर खाद संकट'

रणदीप सुरजेवाला ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए एक बड़ी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि आगामी समय में देश के किसानों के सामने खाद (Fertilizer) का भारी संकट खड़ा होने वाला है.

सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि युद्ध के हालातों के मद्देनजर सरकार ने किसानों के लिए खाद का पर्याप्त स्टॉक नहीं मंगवाया है. अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार अब किसानों को आधी खाद इस्तेमाल करने की सलाह दे रही है. आने वाले समय में हालात इतने खराब होंगे कि किसानों को खाद या तो ब्लैक (कालाबाजारी) में मिलेगी या फिर मिलेगी ही नहीं.

सरकार कीमतें वापस ले, वरना गद्दी छोड़े- सुरजेवाला

जनता को संबोधित करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि महंगाई के जरिए सरकार आम जनता को लूट रही है और लोग इससे बुरी तरह त्रस्त हैं. उन्होंने केंद्र सरकार को खुली चेतावनी देते हुए कहा, "या तो सरकार गैस और तेल की बढ़ी हुई कीमतें तुरंत वापस ले, वरना उसे गद्दी छोड़कर जाना पड़ेगा." उन्होंने स्पष्ट किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में देश की जनता हर हाल में अपना हक लेकर रहेगी.

प्रदेश अध्यक्ष बोले- युवाओं की कॉकरोच से तुलना करना दुर्भाग्यपूर्ण

इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा और पूरे देश की जनता में महंगाई के खिलाफ भारी गुस्सा है. उन्होंने नीट (NEET) परीक्षा के पेपर लीक और प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर तीखे हमले किए.

राव नरेंद्र सिंह ने कहा, "देश के युवाओं की तुलना कॉकरोच से करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. नौजवान हमारे देश का भविष्य हैं. अगर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ या उपेक्षा की गई तो वे सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे. कांग्रेस पार्टी युवाओं का पूरा सम्मान करती है और उनके हक की लड़ाई लड़ती रहेगी."

हरियाणा में समय से पहले शुरू हुए Summer Vacations, भयंकर हीटवेव को देख सरकार ने लिया फैसला

Published at : 22 May 2026 07:16 PM (IST)
Tags :
Randeep Surjewala Kaithal News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
Kaithal News: महंगाई के खिलाफ कैथल में कांग्रेस का प्रदर्शन, रणदीप सुरजेवाला बोले, 'गद्दी छोड़ना पड़ेगा'
महंगाई के खिलाफ कैथल में कांग्रेस का प्रदर्शन, रणदीप सुरजेवाला बोले, 'गद्दी छोड़ना पड़ेगा'
हरियाणा
Sonipat News: हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में दर्दनाक हादसा, स्विमिंग पूल में डूबने से छात्र की मौत
सोनीपत: हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में दर्दनाक हादसा, स्विमिंग पूल में डूबने से छात्र की मौत
हरियाणा
हरियाणा में समय से पहले शुरू हुए Summer Vacations, भयंकर हीटवेव को देख सरकार ने लिया फैसला
हरियाणा में समय से पहले शुरू हुए Summer Vacations, भयंकर हीटवेव को देख सरकार ने लिया फैसला
हरियाणा
Panipat News: पानीपत में दिनदहाड़े लूट, ग्राहक बनकर आए बदमाशों ने 72 साल की महिला की गोल्ड चेन छीनी
पानीपत में दिनदहाड़े लूट, ग्राहक बनकर आए बदमाशों ने 72 साल की महिला की गोल्ड चेन छीनी
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रश्मिका वर्सेस कृति! इंस्टाग्राम पर शुरू हुई जुबानी जंग, क्या है इसके पीछे का बड़ा सच? (22-05-26)
Vasudha: Chauhan parivaar में लौटी खुशियां! अब फैमिली ट्रिप पर करीब आएंगे Dev-Vasudha
Cocktail 2 Song ‘माशूका’ पर Copy विवाद, Trolls को Pritam ने बताया अपना “Unpaid PR Team”
कॉकरोच जनता पार्टी को मिला बॉलीवुड का Support, Instagram Followers में BJP-Congress को छोड़ा पीछे
Twisha Sharma Case: पुलिस स्टेशन में मीडिया पर भड़के वकील, Giribala ने साधी चुप्पी! | Breaking | MP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'क्रिमिनल रिकॉर्ड हज की राह में बाधा', जन्नत की चाह में हिन्दू महिला का कराया धर्म परिवर्तन, पीड़िता की आपबीती
'क्रिमिनल रिकॉर्ड हज की राह में बाधा', जन्नत की चाह में हिन्दू महिला का कराया धर्म परिवर्तन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पीएम मोदी के लिए अजय राय के अपशब्द पर BJP ने याद दिलाए पुराने दिन, सीएम योगी बोले- अब तो माफी मांग कर भी...
PM के लिए अजय राय के अपशब्द पर BJP ने याद दिलाए पुराने दिन, CM योगी बोले- अब तो माफी मांग कर भी...
बॉलीवुड
Box Office: 11 साल पहले आई कंगना रनौत की इस फिल्म ने कमाया था 541% प्रॉफिट, शाहरुख खान को दी थी मात
11 साल पहले आई कंगना रनौत की इस फिल्म ने कमाया था 541% प्रॉफिट, शाहरुख खान को दी थी मात
इंडिया
OBC में क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण की मांग करने वालों से SC ने पूछा- तुम्हारे माता-पिता IAS, फिर भी चाहिए कोटा?
OBC में क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण की मांग करने वालों से SC ने पूछा- तुम्हारे माता-पिता IAS, फिर भी चाहिए कोटा?
क्रिकेट
'पंजाब राज्यसभा सीट बेचने पर कितना पैसा मिला बताऊं', 'गद्दार' कहा गया तो बुरी तरह भड़के हरभजन सिंह
'पंजाब राज्यसभा सीट बेचने पर कितना पैसा मिला बताऊं', 'गद्दार' कहा गया तो बुरी तरह भड़के हरभजन सिंह
इंडिया
'बम से उड़ा देंगे', PM मोदी को झालमुरी खिलाने वाले की आफत में जान, पाकिस्तान से आई धमकी
'बम से उड़ा देंगे', PM मोदी को झालमुरी खिलाने वाले की आफत में जान, पाकिस्तान से आई धमकी
विश्व
Explained: 47 साल बाद प्रोटोकॉल तोड़कर ताइवानी राष्ट्रपति से बात करेंगे ट्रंप! 1979 से दोनों देशों में सीधी बातचीत बंद, चीन को क्या दिक्कत?
47 साल बाद प्रोटोकॉल तोड़कर ताइवान से बात करेंगे ट्रंप! 1979 से सीधी बातचीत बंद क्यों?
हेल्थ
AC And Heatwave Health Risks: AC से निकलते ही धूप में जाना पड़ सकता है भारी, अचानक तापमान बदलने से पड़ सकते हैं बीमार
AC से निकलते ही धूप में जाना पड़ सकता है भारी, अचानक तापमान बदलने से पड़ सकते हैं बीमार
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
Embed widget