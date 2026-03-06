हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाPanipat News: जीटी रोड पर तेज रफ्तार जेसीबी ने साइकिल सवार को कुचला, बुजुर्ग की मौके पर मौत

Panipat News: जीटी रोड पर तेज रफ्तार जेसीबी ने साइकिल सवार को कुचला, बुजुर्ग की मौके पर मौत

Panipat News in Hindi: पानीपत में जीटी रोड पर तेज रफ्तार JCB ने साइकिल सवार विपिन कुमार को टक्कर मार दी. टायर चढ़ने से उनकी मौके पर मौत हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

By : सुमित भारद्वाज, पानीपत | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 06 Mar 2026 07:26 PM (IST)
Preferred Sources

पानीपत जिले में GT रोड पर तेज रफ्तार और लापरवाही का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. गुरुवार (5 मार्च) शाम दीवाना रोड के पास एक अनियंत्रित जेसीबी (JCB) ने साइकिल सवार बुजुर्ग को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जेसीबी का टायर बुजुर्ग के ऊपर से निकल गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

जानकारी के अनुसार, घटना के बाद पुलिस ने मृतका की बेटी की शिकायत पर आरोपी जेसीबी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने जीसेबी ड्राइवर को गिरफ्तार करने की जांच तेज कर दी है.

ड्यूटी से घर आते समय जेसीबी ने पिता मारी टक्कर- सोनी रानी

कृष्णपुरा की पीर वाली गली की सोनी रानी ने पुलिस को बताया कि उनके पिता विपिन कुमार GT रोड स्थित ओम ओवरसीज कंपनी में काम करते थे. गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे वह अपनी ड्यूटी खत्म कर साइकिल पर सवार होकर घर के लिए निकले थे. जैसे ही विपिन कुमार GT रोड पर दीवाना रोड के पास फोर-लेन पर पहुंचे, पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार JCB ने उन्हें टक्कर मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जेसीबी ड्राइवर वाहन को बेहद तेज गति और लापरवाही से चला रहा था. टक्कर लगने के बाद विपिन कुमार सड़क पर गिर गए और जेसीबी का भारी-भरकम टायर उनके ऊपर से गुजर गया.

ये भी पढ़िए- Yamuna Nagar News: लिव इन पार्टनर की हत्या का खुलासा, प्रेमिका ने बेटे के साथ इस वजह से की हत्या

परिवार में पहले भी भाई की हो चुकी है मौत

सोनी रानी ने बताया कि उनके भाई की पहले ही मौत हो चुकी है और वे अब दो ही बहनें हैं, पिता ही परिवार का मुख्य सहारा थे. हादसे की सूचना मिलते ही सोनी अपने पति अजय सिंह के साथ घटनास्थल पर पहुंची. जहां उनके पिता का शव और क्षतिग्रस्त साइकिल सड़क पर पड़ी मिली. हादसे के बाद ड्राइवर जेसीबी को कुछ ही दूरी पर छोड़कर मौके से फरार हो गया.

ये भी पढ़िए- UPSC Result: BJP नेता के बेटे ने किया कमाल, ऑल इंडिया में लाया 3rd रैंक

Published at : 06 Mar 2026 07:26 PM (IST)
Tags :
Panipat News CRIME HARYANA NEWS ROAD ACCIDENT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
Panipat News: जीटी रोड पर तेज रफ्तार जेसीबी ने साइकिल सवार को कुचला, बुजुर्ग की मौके पर मौत
पानीपत: जीटी रोड पर तेज रफ्तार जेसीबी ने साइकिल सवार को कुचला, बुजुर्ग की मौके पर मौत
हरियाणा
UPSC Result: BJP नेता के बेटे ने किया कमाल, ऑल इंडिया में लाया 3rd रैंक
UPSC रिजल्ट: BJP नेता के बेटे ने किया कमाल, ऑल इंडिया में लाया 3rd रैंक
हरियाणा
Yamuna Nagar News: लिव इन पार्टनर की हत्या का खुलासा, प्रेमिका ने बेटे के साथ इस वजह से की हत्या
यमुनानगर पुलिस ने किया लिव इन पार्टनर के मर्डर का खुलासा, प्रेमिका ने बेटे के साथ की हत्या
हरियाणा
करनाल: पुलिस-डॉक्टर विवाद में स्वास्थ्य सेवाएं ठप, SHO पर FIR की मांग को लेकर हड़ताल पर डॉक्टर्स
करनाल: पुलिस-डॉक्टर विवाद में स्वास्थ्य सेवाएं ठप, SHO पर FIR की मांग को लेकर हड़ताल पर डॉक्टर्स
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान ने सालों तक बनाईं मिसाइल सिटी, अमेरिका और इजरायल का बनीं टारगेट, तेहरान ने अब बदली रणनीति
ईरान ने सालों तक बनाईं मिसाइल सिटी, अमेरिका और इजरायल का बनीं टारगेट, तेहरान ने अब बदली रणनीति
दिल्ली NCR
फांसी घर विवाद: विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए अरविंद केजरीवाल, 'मुझे खुशी होती अगर...'
फांसी घर विवाद: विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए अरविंद केजरीवाल, 'मुझे खुशी होती अगर...'
विश्व
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
बॉलीवुड
जान्हवी कपूर 29वें बर्थडे पर पहुंचीं तिरुमाला मंदिर, नंगे पैर चढ़ीं 3500 सीढ़ियां, भगवान का लिया आशीर्वाद
जान्हवी कपूर 29वें बर्थडे पर पहुंचीं तिरुमाला मंदिर, नंगे पैर चढ़ीं 3500 सीढ़ियां, भगवान का लिया आशीर्वाद
क्रिकेट
IND vs NZ: बारिश में धुला भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल, तो कौन बनेगा टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियन? जानें ICC का नियम
बारिश में धुला भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल, तो कौन बनेगा टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियन?
इंडिया
देश में नहीं होगी रसोई गैस की किल्लत, मिडिल ईस्ट में जंग के बीच सरकार ने LPG प्रोडक्शन बढ़ाने का दिया आदेश
देश में नहीं होगी रसोई गैस की किल्लत, जंग के बीच सरकार ने LPG प्रोडक्शन बढ़ाने का दिया आदेश
हेल्थ
Vitamin Supplements: सावधान! सप्लीमेंट्स का गलत कॉम्बिनेशन खराब कर सकता है आपकी हेल्थ, जानें एक्सपर्ट की राय
सावधान! सप्लीमेंट्स का गलत कॉम्बिनेशन खराब कर सकता है आपकी हेल्थ, जानें एक्सपर्ट की राय
जनरल नॉलेज
Islam Conversion India: भारत में हर साल कितने लोग छोड़ देते हैं इस्लाम? आंकड़े जान लेंगे तो नहीं कर पाएंगे यकीन
भारत में हर साल कितने लोग छोड़ देते हैं इस्लाम? आंकड़े जान लेंगे तो नहीं कर पाएंगे यकीन
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Embed widget