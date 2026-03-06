यमुनानगर पुलिस ने किया लिव इन पार्टनर के मर्डर का खुलासा, प्रेमिका ने बेटे के साथ की हत्या

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाYamuna Nagar News: लिव इन पार्टनर की हत्या का खुलासा, प्रेमिका ने बेटे के साथ इस वजह से की हत्या

Yamuna Nagar News: लिव इन पार्टनर की हत्या का खुलासा, प्रेमिका ने बेटे के साथ इस वजह से की हत्या

Yamuna Nagar News In Hindi: यमुनानगर में लिव इन पार्टनर को दी गई खौफनाक मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है. आरोपी प्रेमिका ने बेटे के साथ मिलकर युवक का गला घोंट दिया.

By : परवेज रिजवी | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 06 Mar 2026 07:49 AM (IST)
Preferred Sources

यमुनानगर के अमर विहार कॉलोनी में 26 फरवरी को की गई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. हत्यारोपी प्रेमिका और उसके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में सामने आया कि युवक अपनी प्रेमिका के साथ अक्सर शराब के नशे में मारपीट करता था, जिससे वह परेशान थी. 

इसी बीच जब प्रेमिका का बेटा वहां रहने आया तब भी युवक इसी तरह की हरकत करता रहा, जिसके चलते दोनों ने मिलकर उसकी परने से गला दबाकर हत्या कर दी और फरार हो गए. हालांकि, दोनों मां-बेटे को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मथुरा से गिरफ्तार कर लिया है. 

मकान की छत पर मिला था युवक का शव

मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा का 27 वर्षीय गुंजन कुमार यहां अमर विहार कॉलोनी में अपनी प्रेमिका खुशबू उर्फ रीना (49 वर्षीय) के साथ किराये के मकान में रह रहा था. दोनों लगभग दो साल से साथ रह रहे थे. 26 फरवरी को युवक का शव मकान की छत पर पड़ा मिला. उसकी परने से गला दबाकर हत्या की गई थी. इसके बाद सुषमा यहां से फरार थी. 

पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आया कि इस मकान में मृतक और सुषमा के साथ-साथ एक अन्य युवक आकाश भी रहता था. उसके बारे में उस समय किसी को ज्यादा मालूम नहीं था. जगाधरी सिटी थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार ने बताया  हत्यारोपित सुषमा को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके साथ रहने वाला युवक आकाश उसका बेटा है.

पति को छोड़ मृतक के संपर्क में आई

सुषमा ने अपने पहले पति को छोड़ दिया था, जिसके बाद वह गुंजन के संपर्क में आई. दोनों यहां आकर लिव-इन में रहने लगे और फैक्ट्री में मजदूरी करते थे. लगभग डेढ़ महीने पहले आकाश यहां अपनी मां के पास रहने के लिए आया था. गुंजन शराब के नशे में सुषमा के साथ मारपीट करता था. वह आकाश को यहां रखने का विरोध करता था. 

इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा भी होता था. इसलिए ही मां बेटे ने मिलकर उसकी हत्या की. हत्या के बाद दोनों आरोपी फरार मृतक गुंजन ने 25 फरवरी की रात को भी शराब के नशे में सुषमा के साथ मारपीट की. दोनों के बीच काफी बहस हुई. उसने सुषमा और आकाश को मकान से निकाल दिया. 

हंगामे के बाद की युवक की हत्या

वह दोनों रात को ही बाहर चले गए, लेकिन देर रात दोनों यह सोचकर वापस आ गए कि गुंजन अब सो गया होगा. वह हंगामा नहीं करेगा. लेकिन जब वह दोनों पहुंचे तो गुंजन जाग गया और फिर से शराब के नशे में उन्हें गालियां देने लगा. 

विवाद बढ़ गया और आकाश ने उसके गले पर पहले चाकू से वार किया. फिर दोनों ने मिलकर परने से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और वहां से फरार हो गए. फिलहाल दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है. 

Published at : 06 Mar 2026 07:49 AM (IST)
Tags :
Haryana Police Mathura News UP NEWS UP Police Yamuna Nagar News HARYANA NEWS
पर्सनल कार्नर

