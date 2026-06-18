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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाPanipat News: चाचा को मोहाली में मारा, 190 किमी शव लाकर दोस्त की भी कर दी हत्या

Panipat News: चाचा को मोहाली में मारा, 190 किमी शव लाकर दोस्त की भी कर दी हत्या

Panipat Crime News In Hindi: पानीपत में दिल दहला देने वाला डबल मर्डर. आरोपी साहिल ने मोहाली में चाचा की हत्या कर शव को 190 KM दूर पानीपत लाया. फिर कार लोन के विवाद में दोस्त को भी गोली मार दी.

Written By : सुमित भारद्वाज, पानीपत |  Edited By: किशन कुमार |  Updated at : 18 Jun 2026 09:05 PM (IST)
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हरियाणा के पानीपत से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. एक सनकी युवक ने 20 साल पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए पहले पंजाब के मोहाली (डेराबस्सी) जाकर अपने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी. इसके बाद वह चाचा के शव को गाड़ी में डालकर 190 किलोमीटर दूर पानीपत ले आया. हैवानियत यहीं नहीं रुकी; पानीपत पहुंचकर उसने अपने एक दोस्त को बहाने से बुलाया और कार लोन के विवाद में उसे भी गोलियों से भून डाला.

इस खौफनाक डबल मर्डर के मुख्य आरोपी साहिल मलिक को सोनीपत एसटीएफ (STF) ने गुरुवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया है. मृतकों की पहचान आरोपी के चाचा राहुल (45) और दोस्त अंकुश (25) के रूप में हुई है.

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20 साल पुरानी रंजिश: चाचा को ऑफिस में मारी गोली

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी साहिल मलिक पानीपत के उग्राखेड़ी गांव का रहने वाला है. उसके चाचा राहुल कुछ सालों से पंजाब के डेराबस्सी में अपना कारोबार कर रहे थे. साहिल के पिता ने करीब 20 साल पहले होम लोन लिया था, जिसे वे चुका नहीं पाए. तब चाचा राहुल ने लोन चुकाकर साहिल के परिवार को घर से बेदखल कर दिया था.

इसी बात की रंजिश पाले साहिल बुधवार को डेराबस्सी स्थित राहुल के ऑफिस (घोलूमाजरा) पहुंचा. विवाद होने पर उसने पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी. चाचा राहुल को दो गोलियां लगीं, जबकि छर्रा लगने से ऑफिस में बैठा सीताराम नाम का व्यक्ति घायल हो गया (जिसका अस्पताल में इलाज जारी है).

शव घसीटकर सफारी में डाला, CCTV उखाड़े और तय किया 190 KM का सफर

हत्या के बाद साहिल ने सबूत मिटाने के लिए ऑफिस में लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरे उखाड़ लिए. इसके बाद उसने खून से लथपथ चाचा के शव को घसीटते हुए अपनी सफारी गाड़ी में डाला और करीब 190 किलोमीटर ड्राइव करते हुए बेखौफ पानीपत पहुंच गया.

दोस्त को नहर किनारे बुलाया, लोन मांगने पर ले ली जान

पानीपत पहुंचने के बाद बुधवार रात करीब 10 बजे साहिल ने सैनी कॉलोनी (हरी नगर) निवासी अपने दोस्त अंकुश को फोन करके समालखा थाना क्षेत्र के बुडशाम गांव के पास दिल्ली नहर बायपास पर बुलाया.

मृतक अंकुश के परिजनों के अनुसार, आरोपी साहिल ने अंकुश के डॉक्यूमेंट्स पर लोन लेकर क्रेटा कार खरीदी थी. अंकुश लगातार उस लोन को चुकाने के लिए साहिल को टोकता था. इसी बात को लेकर नहर किनारे दोनों में कहासुनी हुई और सनक में आकर साहिल ने अंकुश की भी गोली मारकर हत्या कर दी. दोनों के शव सड़क किनारे फेंककर वह फरार हो गया.

3 महीने पहले ही दूल्हा बना था अंकुश

मृतक अंकुश एक सीमेंट एजेंसी में अकाउंटेंट के पद पर काम करता था. उसकी महज़ 3 महीने पहले ही शादी हुई थी. इस वारदात के बाद अंकुश के घर में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों ने साहिल पर घर से बुलाकर हत्या करने का आरोप लगाया था.

फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है. एसटीएफ और पानीपत पुलिस की टीमें आरोपी साहिल से गहन पूछताछ कर रही हैं ताकि हत्या में इस्तेमाल हथियार और अन्य सुराग जुटाए जा सकें.

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Published at : 18 Jun 2026 08:58 PM (IST)
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