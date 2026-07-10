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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाGurugram Encounter: गुरुग्राम में गैंगस्टर दीपक नांदल गैंग के चार शूटर्स पुलिस मुठभेड़ में ढेर, तीन पुलिसकर्मी भी हुए घायल

Gurugram Encounter: गुरुग्राम में गैंगस्टर दीपक नांदल गैंग के चार शूटर्स पुलिस मुठभेड़ में ढेर, तीन पुलिसकर्मी भी हुए घायल

Gurugram Encounter: गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच और दीपक नांदल गैंग के बदमाशों के बीच मुठभेड़ में चार बदमाश ढेर हो गए, वहीं, एक बदमाश घायल हुआ है. साथ ही तीन पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल हुए हैं.

Written By : राजेश यादव |  Edited By: धीरज गुप्ता |  Updated at : 10 Jul 2026 09:18 AM (IST)
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दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के बेहद पॉश इलाके सुशांत लोक में बीती रात 9 बजे ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं. पुलिस और गैंगस्टर दीपक नांदल के शूटर्स के बीच हुई मुठभेड़ में तकरीबन 60 गोलियां दोनों तरफ से चली है. इस मुठभेड़ में दीपक नांदल गैंग के चार शूटर्स मौके पर मारे गए, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है. पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, वहीं, इस मुठभेड़ में तीन पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

दरअसल, गैंगस्टर दीपक नांदल विदेश में बैठकर रंगदारी का गोरखधंधा चलाता है और रंगदारी के लिए दीपक नांदल ने गुरुग्राम के सुशांत लोक में रहने वाले व्यापारी को एक्सटॉर्शन के लिए धमकी दी थी. जब व्यापारी ने दीपक नांदल को रंगदारी देने से मना किया तो गैंगस्टर ने 5 शूटर्स को व्यापारी के घर ओर गोली चलाने के लिए भेजा.

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मुठभेड़ के दौरान चलीं ताबड़तोड़ गोलियां

वहीं, इस बात की जानकारी मिली थी कि 5 बदमाश सुशांत लोक आने वाले है. शूटर्स जब व्यापारी के घर पर गोली चला रहे थे, तभी गुरुग्राम पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने शूटर्स को सरेंडर करने के लिए कहा जिस पर अपराधियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, इस दौरान दोनों तरफ से 60 से ज्यादा गोलियां चलाई गईं.

पुलिस मुठभेड़ में 4 बदमाश ढेर, एक घायल

इस मुठभेड़ में गैंगस्टर दीपक नांदल गैंग के चार बदमाश मौके पर ढेर हो गए, जबकि एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ है. वहीं, इस मुठभेड़ में तीन पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस को शूटर्स के कब्जे से पांच पिस्तौल बरामद हुई है, जिनमें से तीन विदेशी सोफिस्टिकेटेड पिस्टल है. इसके साथ ही पुलिस को शूटर के कब्जे से जिंदा कारतूस भी बड़ी संख्या में मिले हैं. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शूटर जिस काले रंग की स्कॉर्पियो कार में सवार होकर आए थे, वह कार शूटर ने रेंट पर ली थी.

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Input By : Sushil Pandey
Published at : 10 Jul 2026 09:17 AM (IST)
Tags :
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