एजेंट के जरिए भारत में घुसे 13 बांग्लादेशी गुरुग्राम से गिरफ्तार, वापस भेजने की तैयारी शुरू

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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणागुरुग्राम में अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई, क्राइम ब्रांच ने पकड़े 13 बांग्लादेशी नागरिक, भेजे जाएंगे वापस

गुरुग्राम में अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई, क्राइम ब्रांच ने पकड़े 13 बांग्लादेशी नागरिक, भेजे जाएंगे वापस

Gurugram News: गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 13 अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है. अब इन बांग्लादेशियों को रिपोर्ट कर वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा.

Reported By : राजेश यादव |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 17 Jun 2026 08:27 AM (IST)
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  • राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु इन सभी को बांग्लादेश वापस डिपोर्ट किया जाएगा.

पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सरकार सख्त हो गई और उन्हें चुन-चुन कर बांग्लादेश वापस भेजा जा रहा है. ऐसी ही कार्रवाई हरियाणा के गुरुग्राम में भी दिखाई दे रही है. गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 13 अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है. अब इन बांग्लादेशियों को रिपोर्ट कर वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा.

राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है. डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) क्राइम हितेश यादव के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच सेक्टर-39 की टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए शहर की निर्माणाधीन साइट्स और झुग्गियों में विशेष चेकिंग की. इस दौरान बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे 13 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है. जांच में इनके पास से बांग्लादेश की नागरिकता वाले दस्तावेज भी बरामद हुए हैं. 

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एजेंट के जरिए भारत में हुए थे दाखिल

गुरुग्राम पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि ये सभी आरोपी कालियागंज बॉर्डर से बांग्लादेशी एजेंट की मदद से अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए थे. वहां से ये गुरुग्राम में मजदूर का वेश बनाकर निर्माण साइट्स और झुग्गियों में रह रहे थे. पुलिस के मुताबिक इन सभी को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद डिपोर्ट किया जाएगा. फिलहाल झुग्गी-झोपड़ियों, कॉलोनियों, किराए के मकानों, औद्योगिक क्षेत्रों और होटलों में रह रहे लोगों के दस्तावेजों की सघन जांच जारी है. 

पुलिस ने की अपील

गुरुग्राम पुलिस ने नागरिकों और RWA से अपील की है कि संदिग्ध या अवैध विदेशी नागरिक की जानकारी तुरंत 112 या नजदीकी थाने में दें. साथ ही किराएदारों, घरेलू सहायकों और कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन जरूर कराएं. पुलिस ने साफ किया है कि वैध भारतीय और विदेशी नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है. किसी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा. अभियान को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है. फिलहाल पकड़े गए बांग्लादेशियों को गुरुग्राम के मानेसर रिपोर्ट हाउस में रखा गया है. जैसे ही पुलिस की कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी इन सभी को डिपोर्ट कर बांग्लादेश भेज दिया जाएगा.

 

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Published at : 17 Jun 2026 08:27 AM (IST)
Tags :
Gurugram News Illegal Bangladeshi Migrants HARYANA NEWS
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