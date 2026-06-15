सिरसा: नशा तस्करी मामले में एक पुलिसकर्मी गिरफ्तार, बरामद अफीम खुर्द-बुर्द करने का आरोप

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाSirsa News: नशा तस्करी मामले में एक पुलिसकर्मी गिरफ्तार, बरामद अफीम खुर्द-बुर्द करने का आरोप

Sirsa News: नशा तस्करी मामले में एक पुलिसकर्मी गिरफ्तार, बरामद अफीम खुर्द-बुर्द करने का आरोप

Sirsa News In Hindi: सिरसा में 90 किलो अफीम बरामदगी मामले में एएसआई रणबीर सिंह गिरफ्तार. आरोप है कि उसने बरामद खेप में से अफीम निकालकर दूसरे व्यक्ति को दी. नौकरी से बर्खास्त.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 15 Jun 2026 04:22 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के सिरसा जिले से पुलिस विभाग को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. जिस पुलिस पर नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने और बरामद किए गए मादक पदार्थों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी होती है, उसी विभाग का एक पुलिसकर्मी अब अफीम की खेप में हेराफेरी करने के आरोप में गिरफ्तार हो गया है.

सिरसा पुलिस ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (ASI) रणबीर सिंह को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि उसने पुलिस द्वारा बरामद की गई करीब 90 किलो अफीम में से कुछ मात्रा गायब कर दी और उसे एक अन्य व्यक्ति तक पहुंचा दिया.

गुरुग्राम में IVF सेंटर पर बच्चा बदलने का गंभीर आरोप, DNA टेस्ट में माता-पिता होने की पुष्टि नहीं

मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने आरोपी एएसआई को सेवा से बर्खास्त कर दिया है. अब उससे पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड लेने की तैयारी की जा रही है.

90 किलो अफीम बरामदगी के बाद शुरू हुई थी जांच

जानकारी के अनुसार सिरसा पुलिस ने कुछ दिन पहले नशा तस्करी के खिलाफ अभियान के दौरान करीब 90 किलो अफीम की बड़ी खेप बरामद की थी. इस मामले में ट्रक चालक और वाहन मालिक को भी गिरफ्तार किया गया था. इतनी बड़ी बरामदगी को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा था.

बरामद अफीम को पुलिस की निगरानी में रखा गया था, लेकिन बाद में जांच के दौरान कुछ ऐसे संकेत मिले जिनसे शक पैदा हुआ कि बरामद माल में से कुछ मात्रा गायब हो सकती है. इसके बाद मामले की गहन जांच शुरू की गई.

फतेहाबाद पुलिस की कार्रवाई से खुला राज

पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब पड़ोसी जिले फतेहाबाद की पुलिस ने शमशेर सिंह नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया. उसके पास से अफीम बरामद हुई थी. पूछताछ के दौरान जब पुलिस ने उससे सख्ती से सवाल किए तो उसने जो जानकारी दी, उसने सभी को चौंका दिया.

शमशेर सिंह ने बताया कि उसे अफीम सिरसा पुलिस में तैनात एएसआई रणबीर सिंह ने दी थी. यह जानकारी मिलते ही फतेहाबाद पुलिस ने सिरसा पुलिस को मामले से अवगत कराया. इसके बाद सिरसा पुलिस ने अपने स्तर पर जांच शुरू की और आरोपों की पुष्टि होने पर एएसआई रणबीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया.

विभाग ने दिखाई सख्ती, तत्काल किया बर्खास्त

मामले के सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने आरोपी एएसआई के खिलाफ सख्त कदम उठाए. विभागीय कार्रवाई करते हुए रणबीर सिंह को हरियाणा पुलिस की सेवा से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया.

पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं और कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर करती हैं. इसलिए मामले में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जा रही है.

सिरसा के एएसपी आदर्शदीप सिंह ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 90 किलो अफीम बरामद की थी और बाद में जांच के दौरान यह मामला सामने आया. जांच में पाया गया कि बरामद की गई खेप में से कुछ मात्रा को अवैध रूप से बाहर निकाला गया था.

उन्होंने बताया कि आरोपी एएसआई को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे आगे की पूछताछ की जाएगी. साथ ही फतेहाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति और इस मामले के बीच संबंधों की भी जांच की जा रही है.

अब NCB करेगी पूरे मामले की जांच

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) चंडीगढ़ को सौंप दी गई है. केंद्रीय एजेंसी यह पता लगाएगी कि अफीम की कितनी मात्रा गायब की गई, इसे किन लोगों तक पहुंचाया गया और क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय था.

पुलिस अब अदालत से आरोपी एएसआई का रिमांड लेने की तैयारी कर रही है. रिमांड के दौरान उससे यह जानने की कोशिश की जाएगी कि उसने यह काम अकेले किया या फिर इसमें अन्य लोग भी शामिल थे.

हरियाणा में आज से SIR प्रक्रिया की शुरुआत, घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे BLO, जानें आपको क्या करना होगा

इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस की निगरानी में रखे गए मादक पदार्थों में हेराफेरी कैसे हुई. साथ ही यह भी जांच का विषय है कि गायब की गई अफीम की मात्रा कितनी थी और उसका इस्तेमाल किस मकसद से किया जाना था.

फिलहाल आरोपी एएसआई सलाखों के पीछे है और जांच एजेंसियां मामले की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी हुई हैं. आने वाले दिनों में जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं.

और पढ़ें
Published at : 15 Jun 2026 04:20 PM (IST)
Tags :
Sirsa News HARYANA NEWS Sirsa Police
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
Sirsa News: नशा तस्करी मामले में एक पुलिसकर्मी गिरफ्तार, बरामद अफीम खुर्द-बुर्द करने का आरोप
सिरसा: नशा तस्करी मामले में एक पुलिसकर्मी गिरफ्तार, बरामद अफीम खुर्द-बुर्द करने का आरोप
हरियाणा
गुरुग्राम में IVF सेंटर पर बच्चा बदलने का गंभीर आरोप, DNA टेस्ट में माता-पिता होने की पुष्टि नहीं
गुरुग्राम में IVF सेंटर पर बच्चा बदलने का गंभीर आरोप, DNA टेस्ट में माता-पिता होने की पुष्टि नहीं
हरियाणा
हरियाणा में आज से SIR प्रक्रिया की शुरुआत, घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे BLO, जानें आपको क्या करना होगा
हरियाणा में आज से SIR प्रक्रिया की शुरुआत, घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे BLO, जानें क्या करना होगा
हरियाणा
Nuh News: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, खड़े ट्रक से टकराई कार, 4 लोगों की मौत
नूंह: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, खड़े ट्रक से टकराई कार, 4 लोगों की मौत
Advertisement

वीडियोज

Russia Ukraine War: रूस के मिसाइल अटैक से दहला यूक्रेन! | Zelenskyy | Kyiv Attack | Breaking
Pakistan Air Force Plane Crash: Pak वायुसेना का ट्रेनी एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त, 2 पायलटों की मौत
Teacher Recruitment Scam Case में Abhishek Banerjee से पूछताछ | Bengal TMC News
Crude Price Crash: खत्म हो गया तेल संकट? जानिए एक्सपर्ट की राय | Middle East Crisis | Hormuz | Trump
Tata Cars खरीदनी है? जल्दी करें! 1 जुलाई से बढ़ेंगी कीमतें | #tata #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील से खुश हुआ भारत, प्रधानमंत्री मोदी बोले - 'मैं इस समझौते का...'
अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील से खुश हुआ भारत, प्रधानमंत्री मोदी बोले - 'मैं इस समझौते का...'
बिहार
खान सर का नार्को टेस्ट हो, रौशन आनंद की बड़ी मांग, बोले- 'जब तक मैं अपने भाई...'
खान सर का नार्को टेस्ट हो, रौशन आनंद की बड़ी मांग, बोले- 'जब तक मैं अपने भाई...'
क्रिकेट
कब और कहां खेला जाएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे? जानें वेन्यू समेत सारी डिटेल्स
कब और कहां खेला जाएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे? जानें वेन्यू समेत सारी डिटेल्स
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Day 1 Prediction: शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' की कैसी रहेगी शुरुआत? क्या टॉप 10 A रेटेड इंडियन ओपनर्स में कर पाएगी एंट्री? जानें- प्रीडिक्शन
'कॉकटेल 2' की कैसी रहेगी शुरुआत? क्या टॉप 10 A रेटेड इंडियन ओपनर्स में कर पाएगी एंट्री?
इंडिया
Explained: US-ईरान शांति समझौते से 3 चरणों में मिलेगी राहत! भारत में कैसे दिन-ब-दिन सस्ता हो जाएगा पेट्रोल-डीजल और सामान?
US-ईरान शांति समझौते से 3 चरणों में मिलेगी राहत! कैसे भारत में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल और सामान
Blog
US-ईरान डील: मिडिल ईस्ट के भयावह युद्ध का अंत नजदीक, अगले 60 दिन काफी महत्वपूर्ण, जानें क्यों?
US-ईरान डील: मिडिल ईस्ट के भयावह युद्ध का अंत नजदीक, अगले 60 दिन काफी महत्वपूर्ण, जानें क्यों?
शिक्षा
UP School Reopen 2026: गर्मी की छुट्टियां खत्म,उत्तर प्रदेश के स्कूलों में कल से लौटेगी रौनक
गर्मी की छुट्टियां खत्म,उत्तर प्रदेश के स्कूलों में कल से लौटेगी रौनक
इंडिया
TMC Crisis: TMC की बागी शताब्दी रॉय बोलीं- 'मुझे आप लोग पागल कर रहे है जुलाई में...'
TMC की बागी शताब्दी रॉय बोलीं- 'मुझे आप लोग पागल कर रहे है जुलाई में...'
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: CM योगी के हाथों से खाना खाने के लिए गायों में मची होड़!
VIRAL VIDEO: CM योगी के हाथों से खाना खाने के लिए गायों में मची होड़!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: ट्रेन लेट होने के चलते पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर हाहाकार
VIRAL VIDEO: ट्रेन लेट होने के चलते पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर हाहाकार
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: भेड़-बकरी की तरह रात गुजार रहे छात्र
VIRAL VIDEO: भेड़-बकरी की तरह रात गुजार रहे छात्र
ABP NEWS
VIRAL NEWS: TMC विलय से पहले अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी की अटकलें
VIRAL NEWS: TMC विलय से पहले अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी की अटकलें
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: पाटलिपुत्र स्टेशन बना ‘युद्ध का मैदान’
VIRAL VIDEO: पाटलिपुत्र स्टेशन बना ‘युद्ध का मैदान’
Embed widget