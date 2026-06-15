सिरसा: नशा तस्करी मामले में एक पुलिसकर्मी गिरफ्तार, बरामद अफीम खुर्द-बुर्द करने का आरोप

हरियाणा के सिरसा जिले से पुलिस विभाग को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. जिस पुलिस पर नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने और बरामद किए गए मादक पदार्थों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी होती है, उसी विभाग का एक पुलिसकर्मी अब अफीम की खेप में हेराफेरी करने के आरोप में गिरफ्तार हो गया है.

सिरसा पुलिस ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (ASI) रणबीर सिंह को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि उसने पुलिस द्वारा बरामद की गई करीब 90 किलो अफीम में से कुछ मात्रा गायब कर दी और उसे एक अन्य व्यक्ति तक पहुंचा दिया.

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मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने आरोपी एएसआई को सेवा से बर्खास्त कर दिया है. अब उससे पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड लेने की तैयारी की जा रही है.

90 किलो अफीम बरामदगी के बाद शुरू हुई थी जांच

जानकारी के अनुसार सिरसा पुलिस ने कुछ दिन पहले नशा तस्करी के खिलाफ अभियान के दौरान करीब 90 किलो अफीम की बड़ी खेप बरामद की थी. इस मामले में ट्रक चालक और वाहन मालिक को भी गिरफ्तार किया गया था. इतनी बड़ी बरामदगी को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा था.

बरामद अफीम को पुलिस की निगरानी में रखा गया था, लेकिन बाद में जांच के दौरान कुछ ऐसे संकेत मिले जिनसे शक पैदा हुआ कि बरामद माल में से कुछ मात्रा गायब हो सकती है. इसके बाद मामले की गहन जांच शुरू की गई.

फतेहाबाद पुलिस की कार्रवाई से खुला राज

पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब पड़ोसी जिले फतेहाबाद की पुलिस ने शमशेर सिंह नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया. उसके पास से अफीम बरामद हुई थी. पूछताछ के दौरान जब पुलिस ने उससे सख्ती से सवाल किए तो उसने जो जानकारी दी, उसने सभी को चौंका दिया.

शमशेर सिंह ने बताया कि उसे अफीम सिरसा पुलिस में तैनात एएसआई रणबीर सिंह ने दी थी. यह जानकारी मिलते ही फतेहाबाद पुलिस ने सिरसा पुलिस को मामले से अवगत कराया. इसके बाद सिरसा पुलिस ने अपने स्तर पर जांच शुरू की और आरोपों की पुष्टि होने पर एएसआई रणबीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया.

विभाग ने दिखाई सख्ती, तत्काल किया बर्खास्त

मामले के सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने आरोपी एएसआई के खिलाफ सख्त कदम उठाए. विभागीय कार्रवाई करते हुए रणबीर सिंह को हरियाणा पुलिस की सेवा से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया.

पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं और कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर करती हैं. इसलिए मामले में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जा रही है.

सिरसा के एएसपी आदर्शदीप सिंह ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 90 किलो अफीम बरामद की थी और बाद में जांच के दौरान यह मामला सामने आया. जांच में पाया गया कि बरामद की गई खेप में से कुछ मात्रा को अवैध रूप से बाहर निकाला गया था.

उन्होंने बताया कि आरोपी एएसआई को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे आगे की पूछताछ की जाएगी. साथ ही फतेहाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति और इस मामले के बीच संबंधों की भी जांच की जा रही है.

अब NCB करेगी पूरे मामले की जांच

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) चंडीगढ़ को सौंप दी गई है. केंद्रीय एजेंसी यह पता लगाएगी कि अफीम की कितनी मात्रा गायब की गई, इसे किन लोगों तक पहुंचाया गया और क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय था.

पुलिस अब अदालत से आरोपी एएसआई का रिमांड लेने की तैयारी कर रही है. रिमांड के दौरान उससे यह जानने की कोशिश की जाएगी कि उसने यह काम अकेले किया या फिर इसमें अन्य लोग भी शामिल थे.

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इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस की निगरानी में रखे गए मादक पदार्थों में हेराफेरी कैसे हुई. साथ ही यह भी जांच का विषय है कि गायब की गई अफीम की मात्रा कितनी थी और उसका इस्तेमाल किस मकसद से किया जाना था.

फिलहाल आरोपी एएसआई सलाखों के पीछे है और जांच एजेंसियां मामले की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी हुई हैं. आने वाले दिनों में जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं.