नूंह: गोवंश बचाने के मिशन के दौरान पुलिस जवान की मौत, ट्रक की टक्कर से गई जान

हरियाणा के नूंह जिले में गोवंश बचाने के लिए चलाए गए रेस्क्यू अभियान के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया. गुरुवार तड़के ड्यूटी पर तैनात हरियाणा पुलिस के सिपाही गिरीश की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि एक अन्य पुलिसकर्मी ईएसआई मुकेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने मौके से 15 गायों से भरे एक कैंटर को कब्जे में लेकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के मुताबिक, सीएस एंड पीओ स्टाफ पुन्हाना की टीम गुरुवार सुबह करीब चार बजे कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे पर गांव गोयला के पास गश्त पर थी. इसी दौरान सूचना मिली कि एक कैंटर में गोवंश भरकर ले जाया जा रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर दी.

कुछ देर बाद मानेसर की ओर से आ रहे कैंटर को रोकने की कोशिश की गई. कार्रवाई के दौरान वाहन के टायर पंचर हो गए, जिसके बाद चालक को पकड़ लिया गया.

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पूछताछ में उसकी पहचान उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात निवासी रानू सिंह के रूप में हुई. कैंटर की तलाशी लेने पर उसमें 15 गायें मिलीं. पुलिस ने गोवंश को सुरक्षित कब्जे में लेकर कैंटर भी जब्त कर लिया.

रेस्क्यू के बाद हुआ दर्दनाक हादसा

पुलिस ने बताया कि कैंटर चलने की हालत में नहीं था, इसलिए उसे सड़क किनारे खड़ा कर दिया गया. सुरक्षा के लिहाज से पार्किंग लाइटें चालू की गईं और ट्रैफिक कोन व रिफ्लेक्टर भी लगाए गए. एक पुलिसकर्मी मुकदमा दर्ज कराने थाने चला गया, जबकि बाकी जवान मौके पर निगरानी कर रहे थे.

करीब 15 से 20 मिनट बाद मानेसर की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे एक ट्रक ने सड़क किनारे खड़े कैंटर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर मौजूद सिपाही गिरीश और ईएसआई मुकेश कुमार उसकी चपेट में आ गए.

सिपाही गिरीश की मौके पर मौत, साथी घायल

हादसे में सिपाही गिरीश कैंटर के पिछले पहिए के नीचे आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं ईएसआई मुकेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया.

शहीद सिपाही गिरीश पलवल जिले के गांव थनतरी के रहने वाले थे. वह करीब तीन साल पहले हरियाणा पुलिस में भर्ती हुए थे. अपने पीछे वह पत्नी, एक बेटा और एक बेटी छोड़ गए हैं. ड्यूटी के दौरान उनकी मौत की खबर से पुलिस विभाग और पूरे इलाके में शोक का माहौल है.

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दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज, जांच जारी

जिला मुख्यालय के डीएसपी पृथ्वी सिंह ने बताया कि पुलिस ने गोवंश तस्करी के मामले में आरोपी रानू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और 15 गायों को सुरक्षित मुक्त कराया गया है.

वहीं हादसे के मामले में फरार ट्रक चालक के खिलाफ भी केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है. पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है.