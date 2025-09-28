हरियाणा के नूंह से एक बार फिर हिंसा की खबर सामने आई है. नूंह जिले के इंदाना गांव में पुलिस की छापेमारी के दौरान भारी हंगामा हो गया. शनिवार (27 सितंबर) को पंजाब से लाई गई एक संदिग्ध गाड़ी के मामले में पुलिस टीम जब छापा मारने पहुंची तो ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया और हवा में फायरिंग भी की.

इस घटना में पुलिसकर्मियों को चोट नहीं आई, लेकिन कई वाहनों को नुकसान हो गया. मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा और 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया.

छापेमारी के दौरान बढ़ा तनाव

27 सितंबर की सुबह करीब 11:30 बजे पुलिस टीम इंदाना गांव में आरोपी आजाद के घर पहुंची. आरोपियों में आजाद, शाहिद और शाहरुख के नाम शामिल बताए जा रहे हैं. जैसे ही पुलिस पहुंची, आरोपी फरार हो गए. घर में मौजूद महिलाओं ने पुलिसकर्मियों से बदसलूकी की, जिसके बाद महिला पुलिस की मदद से एक महिला को हिरासत में लिया गया. इसी बीच गांव के अन्य लोग वहां इकट्ठा हो गए और पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया.

गोलीबारी और पथराव से हालात बिगड़े

पुलिस के अनुसार, भीड़ ने न केवल पथराव किया बल्कि हवा में गोलियां भी चलाईं. पीटीआई के अनुसार, अचानक हालात बिगड़ने पर पुलिस ने तुरंत अतिरिक्त बल बुलाया. इस कार्रवाई के बाद गांव में तनाव फैल गया. पुलिस ने बताया कि पथराव और गोलीबारी के बाद हालात काबू में लाने के लिए लगातार गश्त बढ़ाई गई है.

13 लोग गिरफ्तार, गांव में भारी पुलिस बल तैनात

पुलिस ने बाद में कार्रवाई करते हुए शौकीन, यूनुस, जावेद, नासिर, हाफिज, रिहान, मुश्ताक, अजहारुद्दीन, यूसुफ, वाजिद, नाइमा, शाहीना और नजमा को गिरफ्तार किया. फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है. बिछोर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जसवीर के अनुसार पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है.