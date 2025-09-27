गुरुग्राम में पुलिसकर्मी की शर्मनाक करतूत! फर्जी ID से मैसेज कर किया महिला का पीछा, सस्पेंड

सेवा, सुरक्षा और सहयोग का दावा करने वाली साइबर सिटी गुरुग्राम पुलिस की एक शर्मसार कर देने वाली करतूत सामने आई है. देर रात अपनी कार से घर जा रही सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर का पुलिसकर्मी द्वारा पीछा किए जाने का मामला सामने आया है.

हैरानी की बात यह है कि पुलिसकर्मी ने महिला की गाड़ी के नंबर से उनकी पर्सनल डिटेल निकाली और फर्जी आईडी के जरिए महिला से संपर्क कर उन्हें दोस्ती करने के लिए कह दिया. वहीं महिला ने इसकी शिकायत साइबर थाना पुलिस को दी. फिलहाल आरोपी को सस्पेंड कर दिया गया है.

वहीं महिला की शिकायत पर थाना प्रभारी और जांच अधिकारी ने आरोपी पुलिसकर्मी को थाने बुलाया और महिला की शिकायत पर कार्रवाई करने की बजाय उल्टा उन्हें ही नसीहत देनी शुरू कर दी कि अगर आपको दोस्ती नहीं करनी तो इसे ब्लॉक कर दो.

पीड़िता ने घटनाक्रम को सोशल मीडिया पर किया वायरल

थाना प्रभारी और जांच अधिकारी की बात सुनकर महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने अपनी शिकायत पर कार्रवाई की मांग करते हुए पूरे घटनाक्रम को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल होते ही गुरुग्राम पुलिस की कड़ी आलोचना हो रही है. वहीं गुरुग्राम पुलिस की मानें तो मामले में आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है. वहीं, मामले की गहनता से जांच की जा रही है.

महिलाएं खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेंगी?

अब सवाल यह है कि जब महिला सुरक्षा का बखान करने वाली पुलिस ही महिलाओं का पीछा करेगी और इस तरह की हरकत करेगी तो महिलाएं खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेंगी. अब देखना यह होगा कि मामले में गुरुग्राम पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है. फिलहाल पीसीआर पर तैनात पुलिसकर्मी की इस हरकत ने एक बार फिर गुरुग्राम पुलिस का सिर शर्म से झुका दिया है.