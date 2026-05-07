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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणा'मां, माटी, मानुष की बात करके नरसंहार किया', शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का ममता बनर्जी पर हमला

'मां, माटी, मानुष की बात करके नरसंहार किया', शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का ममता बनर्जी पर हमला

Mahipal Dhanda News: शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने पानीपत में जनता दरबार लगाकर आमजन की समस्याओं को सुना. इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर भी तीखा हमला बोला है.

By : सुमित भारद्वाज, पानीपत | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 07 May 2026 07:34 PM (IST)
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हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने गुरुवार (7 मई) को पानीपत में जनता दरबार लगाकर आमजन की समस्याओं को सुना. इस दौरान उन्होंने न केवल जन शिकायतों का मौके पर निपटारा किया, बल्कि मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर तीखे राजनीतिक बाण भी छोड़े.

बंगाल चुनाव पर उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने मां माटी मानुष की बात करके लोगों को भावनात्मक ब्लैकमेल किया. ममता दीदी ने मां माटी मानुष की बात करके नरसंहार किया है. बंगाल में निर्दोष लोगों की हत्या हुई है. बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई. महिपाल ढांडा ने कहा जिसने बदमाशी और गुंडागर्दी की उसको सरेआम उल्टा लटकाया जाएगा.

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शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस गठबंधन पर बोला हमला

शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन के लोग जो असम में भी बम और गैंगवार की राजनीति करते थे. आतंकवादियों से गठजोड़ करके अलग-अलग इलाकों पर कब्जा करते थे. उन्होंने देश और प्रदेश के बारे में कभी चिंता ही नहीं की. ढांडा ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा के आरोपों का कड़ा जवाब देते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था और बंगाल चुनाव के परिणामों पर भी अपनी बेबाक राय रखी.

हाल ही में कांग्रेस नेता सचिन कुंडू को मिली रंगदारी की धमकी के बाद सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा सरकार पर किए गए हमलों का जवाब देते हुए महिपाल ढांडा ने बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता यह कभी नहीं बताएंगे कि आज नायब सिंह सैनी की सरकार में अगर कोई अपराधी फोन पर धमकी देने का दुस्साहस करता है, तो वह अगले 24 घंटे के भीतर सलाखों के पीछे होता है.

कांग्रेस के लोगों को झूठी राजनीति करनी आती है- महिपाल ढांडा

शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि कांग्रेस के लोगों को सिर्फ झूठ की राजनीति करनी आती है. वे गलत आंकड़ें पेश कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि हरियाणा पुलिस अपराधियों पर काल बनकर टूट रही है.

पश्चिम बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश में लंबे समय तक कांग्रेस और उसके गठबंधन के लोगों ने गुंडागर्दी और डरा-धमका कर सत्ता हथियाने का काम किया है, जिससे हमेशा जनता का ही नुकसान हुआ है.

उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, बंगाल में ममता सरकार ने हमेशा नृशंस हत्याएं करवाई हैं. वहां बहन-बेटियों की इज्जत को सड़कों पर नीलाम किया गया है. झूठे वादे कर जनता को छला गया और गैंग बनाकर लोगों को भय के साये में जीने पर मजबूर किया गया.

'बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किए गए'

उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बेइंतहा अत्याचार किए गए, लेकिन अब वहां की जनता जागरूक हो रही है और बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा रही है. राजनीतिक बयानों से इतर, महिपाल ढांडा ने जनता दरबार में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों की शिकायतें सुनीं.

उन्होंने बिजली, पानी, सड़क और पुलिस प्रशासन से जुड़ी शिकायतों पर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए. ढांडा ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्येय अंतिम व्यक्ति का उदय है और किसी भी आम नागरिक को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पर मजबूर नहीं होने दिया जाएगा.

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Published at : 07 May 2026 07:34 PM (IST)
Tags :
Panipat News Mahipal Dhanda HARYANA NEWS MAMATA BANERJEE CONGRESS
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