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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाGurugram News: गुरुग्राम के साइबर सिटी में धंसी सड़क, 20 फीट गहरा गड्ढा बना, सीवर लाइन बनी वजह

Gurugram News: गुरुग्राम के साइबर सिटी में धंसी सड़क, 20 फीट गहरा गड्ढा बना, सीवर लाइन बनी वजह

Gurugram News In Hindi: साल 2022 में यह रोड को चालू किया गया था और तब से अब तक 4 सालों में छह बार यह धंस चुका है. गुरुग्राम के सुभाष चौक के पास एलिवेटेड रोड के नीचे से मास्टर सीवर लाइन जा रही है.

By : राजेश यादव | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 07 May 2026 06:01 PM (IST)
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दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर सड़क धंसने का मामला सामने आया है. दरअसल गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड रोड पर करीब 20 फीट गहरा गड्ढा बन गया है  आपको बता दें कि 2022 में रोड को चालू किया गया था और तब से अब तक 4 सालों में छह बार यह रोड धंस चुका है. 

गुरुग्राम के सुभाष चौक के पास एलिवेटेड रोड के नीचे से मास्टर सीवर लाइन जा रही है, जिसकी वजह से अक्सर रोड धंस जाता है. 2000 करोड़ रुपए की लागत से बने गुरुग्राम-सोहना एलिवेटेड रोड पर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था. गनीमत यह रही के जिस वक्त यह रोड धंसा उसे समय यहां से कोई वहां नहीं गुजर रहा था.

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वाहन चालक ने दी पुलिस को सूचना

हर रोज इस सड़क से लाखों वाहन गुजरते हैं, लेकिन रोड धंसते समय गाड़ियां पीछे थी जो समय रहते रुक गईं. इसी दौरान किसी वाहन चालक ने गुरुग्राम पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जीएमडीए के अधिकारियों को बुलाया. पुलिस और जीएमडीए के अधिकारियों ने वहां पर बैरिकैडिंग कर दी गई ताकि कोई वाहन चालक हादसे का शिकार ना हो सके. 

आपको बता दें कि कल जिस समय से यह रोड धंसा है और आज दोपहर तक किसी भी जीएमडीए के अधिकारियों और ना ही नेशनल हाईवे के किसी अधिकारी ने आकर यहां पर सड़क का निरीक्षण किया है. इस सड़क पर करीब 20 फीट का यह गड्ढा बन गया है जिसमें अब ऊपर तक पानी भरत हुआ नजर आ रहा है.

पाइपलाइन की वजह से धंस जाता है रोड

एलिवेटेड फ्लाईओवर रोड के नीचे से सीवर की मास्टर पाइपलाइन गुजर रही है, जिसके चलते अक्सर यहां पर रोड धंस जाता है. 4 सालों में लगातार छह बार रोड धंसने की घटना सामने आने के बाद भी जीएमडीए और नेशनल हाईवे अथॉरिटी इसको लेकर कोई कड़ा प्रबंध नहीं कर पा रही है. 

अभी मानसून शुरू भी नहीं हुआ है और सड़क धंसने का सिलसिला शुरू हो चुका है. अगर मानसून के दौरान ऐसा हो जाता तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था. इसमें किसी की जान भी जा सकती थी.

हालांकि इस बारे में हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों से और जीएमडीए के अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन दोनों तरफ से मीडिया से बात करने से साफ मना कर दिया गया. अब देखना यह होगा कि कब तक इस गड्ढे को बंद कर रोड को वापस सुचारू रूप से कब तक चलाया जाता है.

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Published at : 07 May 2026 06:00 PM (IST)
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