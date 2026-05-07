हरियाणा के हिसार से कांग्रेस के पूर्व सांसद बृजेन्द्र सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर लोगों से सद्भाव यात्रा में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है. उन्होंने कहा कि 8 मई 2026 को गुरुग्राम के बादशाहपुर क्षेत्र में आयोजित होने वाली इस सद्भाव यात्रा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे.

बृजेन्द्र सिंह ने इसे कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक अवसर बताते हुए कहा कि राहुल गांधी की मौजूदगी से इस यात्रा को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी.

यात्रा खांडसा चौक से शुरू होकर सिटी स्कूल तक जाएगी

उन्होंने जानकारी दी कि यात्रा का शुभारंभ गुरुग्राम के खांडसा चौक से दोपहर 3 बजे किया जाएगा. इसके बाद सद्भाव यात्रा विभिन्न क्षेत्रों से होकर सिटी स्कूल तक पहुंचेगी, जहां इसका समापन होगा. यात्रा के समापन के वक्त राहुल गांधी जनता को संबोधित करेंगे और अपना संदेश देंगे.

हिसार के पूर्व सांसद बृजेन्द्र सिंह ने कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, नेताओं और समर्थकों से इस यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया है. हालांकि आपको बता दें कि हिसार से कांग्रेस के पूर्व सांसद बृजेन्द्र सिंह, पहले IAS अफसर भी रह चुके हैं.

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जनता से यात्रा में चार चांद लगाने की अपील

उन्होंने हरियाणा की जनता से भी अपील करते हुए कहा कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस यात्रा को सफल बनाएं, ताकि कार्यक्रम की भव्यता और शोभा में चार चांद लग सकें. साथ ही राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया जा सके.

बृजेन्द्र सिंह ने कहा कि यह यात्रा सदभाव, भाईचारे और एकता का संदेश देने के उद्देश्य से निकाली जा रही है, इसलिए सभी लोगों को इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए.

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