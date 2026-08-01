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हरियाणा SIR में 34 लाख नाम कटे, वोटर्स लिस्ट का ड्राफ्ट जारी

Haryana SIR: एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए वोटर्स लिस्ट का ड्राफ्ट जारी किया गया. 34 लाख वोटर्स धरातल पर मौजूद नहीं हैं जिसकी वजह से उनके नाम काट दिए गए. 

Written By : फियाज उल मुस्तफा, पीटीआई- भाषा |  Updated at : 01 Aug 2026 10:57 AM (IST)
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हरियाणा में वोटर्स लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के पहले चरण का काम कंपलीट हो गया है. काम पूरा होने के बाद राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए वोटर्स लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया. 34 लाख वोटर्स धरातल पर मौजूद नहीं हैं जिसकी वजह से उनके नाम काट दिए गए हैं. 

शुक्रवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार 20,629 बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) ने 2.06 करोड़ से अधिक वोटर्सओं के बीच गणना प्रपत्र वितरित किए. बयान में कहा गया कि 24 जुलाई तक कुल 2,06,55,929 वोटर्सओं में से 1,72,72,627 वोटर्सओं ने अपने गणना प्रपत्र जमा कर दिए. इससे एसआईआर के गणना चरण में वोटर्सओं की व्यापक भागीदारी का पता चलता है.

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दूसरे स्थान पर चले गए 24.13 लाख वोटर्स

एसआईआर के दौरान 24.13 लाख वोटर्स ऐसे पाए गए जो स्थायी रूप से अन्य स्थान पर चले गए थे, अनुपस्थित थे या अन्य कैटेगरी में आते थे. इसके अलावा 7.66 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2.04 लाख वोटर्स एक से अधिक स्थानों पर वोटर्स लिस्ट में दर्ज पाए गए.

निर्वाचन आयोग ने कहा कि जिन वास्तविक वोटर्सओं के नाम किसी कारणवश प्रारूप वोटर्स लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं, वे 31 जुलाई से 30 अगस्त तक चलने वाली दावा और आपत्ति अवधि के दौरान निर्धारित घोषणा-पत्र के साथ फॉर्म-6 जमा कर अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट की स्थिति

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि जो वोटर्स एक से अधिक स्थानों की वोटर्स लिस्ट में दर्ज पाए गए हैं, उनका नाम केवल एक ही स्थान की लिस्ट में रखा जाएगा. दावा और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 31 जुलाई से 28 सितंबर तक चलेगी.

इसके बाद तीन अक्टूबर को अंतिम वोटर्स लिस्ट प्रकाशित की जाएगी. बयान में कहा गया कि हरियाणा में एसआईआर की प्रक्रिया अधिकतम जनभागीदारी, सभी पात्र वोटर्सओं का पूर्ण समावेश और प्रत्येक चरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित की गई.

बयान के अनुसार इस अभियान की सफलता का श्रेय हरियाणा के सभी 23 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ), 90 निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ), 1,594 सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (एईआरओ), 2,244 बीएलओ पर्यवेक्षकों तथा 20,629 मतदान केंद्रों पर तैनात 20,629 बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) के समन्वित प्रयासों को दिया गया है. स्वयंसेवियों ने भी इस अभियान में सहयोग किया.

पार्टियों ने भी नियुक्त किए थे अपने बीएलए

मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, जिनमें उनके जिला अध्यक्ष भी शामिल हैं उन्होंने भी सक्रिय भागीदारी की. राजनीतिक दलों की ओर से कुल 36,998 बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) नियुक्त किए गए.

शुक्रवार को हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी आयोजित की गई. बैठक में उन्हें दावा एवं आपत्ति की समय-सारिणी की जानकारी दी गई और उपस्थित प्रतिनिधियों को प्रारूप वोटर्स लिस्ट की प्रतियां उपलब्ध कराई गईं.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 01 Aug 2026 10:57 AM (IST)
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