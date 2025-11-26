हरियाणा: बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत के बाद खेल अधिकारी सस्पेंड, विनेश फोगाट ने क्या कहा?

हरियाणा के रोहतक में मंलगवार (25 नबंवर) को प्रैक्टिस के दौरान बास्केटबॉल के 16 साल के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी पर पोल गिरने से जान चली गई. इसके बाद हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने बड़ा एक्शन लिया है. खेल मंत्री ने जिला खेल अधिकारी को सस्पेंड करने के आदेश जारी किया है. इसके साथ-साथ जहां पर घटना हुई उसे पूरी नर्सरी को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं.

किसी को बख्शा नहीं जाएगा- खेल मंत्री

इस मामले में उच्च अधिकारियों को जांच करने के आदेश जारी करते हुए मंत्री ने कहा कि जिस किसी की भी लापरवाही के चलते खिलाड़ी की जान गई, उस अधिकारी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. उसे पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो. खेल मंत्री ने ये भी कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार परिजनों के साथ हैं. यह बहुत दुखद घटना है और व्यक्तिगत रूप से बहुत आघात पहुंचा है.

खिलाड़ियों के सपनों की खुलेआम हत्या- फोगाट

वहीं कांग्रेस नेता विनेश फोगाट ने कहा, "सच्चाई यह है कि हरियाणा के बच्चे मैदानों में अपनी जान गंवा रहे हैं, और BJP सरकार कागजों और विज्ञापनों में ‘विकास’ ढूँढ रही है. यह सिस्टम की असफलता नहीं यह सिस्टम की हत्या है. और उसके साथ मारे जा रहे हैं बच्चों के सपने, उनका विश्वास, और उनका भविष्य. यह खेल नीति नहीं, यह खिलाड़ियों के सपनों की खुलेआम हत्या है."

हरियाणा जैसे खेल प्रधान राज्य में दो मासूम जिंदगियों 17 वर्षीय उभरते खिलाड़ी हार्दिक और 15 वर्षीय छात्र अमन की मौत ने पूरे प्रदेश को गहरे सदमे में डाल दिया है। हरियाणा को देश का ‘स्पोर्ट्स पावरहाउस’ कहा जाता है, यहां के बच्चे खेलों में अपनी प्रतिभा, मेहनत और जुनून से देश का नाम… pic.twitter.com/tK65xxnaDx — Vinesh Phogat (@Phogat_Vinesh) November 26, 2025

एक्स पोस्ट में विनेश फोगाट ने कहा, "लाखनमाजरा मेंटेनेंस की कमी और टूटी सुविधाओं पर खिलाड़ियों ने तीन महीने पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को आगाह किया था. चेतावनियां नजरअंदाज़ हुईं… और आज नतीजा इतना दर्दनाक है कि शब्द भी कम पड़ जाएं. क्या किसी की जान जाने के बाद ही सिस्टम जागेगा?"

इस बीच हरियाणा के सभी जिलों के खेल अधिकारियों को डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स ने चिट्ठी लिखी. इसमें सभी जिलों के स्पोर्ट्स ऑफिसर को जिलों में जर्जर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के आदेश दिए गए हैं. खराब खेल उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करने को कहा गया है.