गुरुग्राम -हरियाणा में 12 दिनों से हड़ताल पर सफाईकर्मी, शहर की सफाई व्यवस्था हुई ठप

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जब तक मांगें पूरी नहीं, प्रदर्शन जारी रहेगा.

हरियाणा का 'मिलेनियम सिटी' कहा जाने वाला गुरूग्राम, जो अपने आलीशान दफ्तरों और चमक-धमक के लिए जाना जाता है, आज बदहाली के आंसू रो रहा है. प्रदेश का सबसे अमीर नगर निगम आज खुद कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुका है. सिविल लाइन स्थित नगर निगम दफ्तर का मुख्य गेट, जहां से शहर के विकास की फाइलें गुजरती थीं, आज वहां कूड़े के ऊंचे-ऊंचे ढेर लगे हुए हैं.

ये तस्वीरें किसी डंपिंग स्टेशन की नहीं, बल्कि गुरूग्राम नगर निगम के मुख्य दफ्तर की हैं. शहर को स्वच्छ रखने का दावा करने वाले इस दफ्तर के गेट पर आज गंदगी का अंबार लगा है. अपनी मांगों को लेकर नाराज सफाई कर्मचारियों ने विरोध जताते हुए निगम दफ्तर के बाहर ही ट्रॉलियां भरकर कूड़ा पलट दिया है. यहां पिछले 12 दिनों से सफाईकर्मी हड़ताल पर हैं, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है. सफाई कर्मचारियों ने समान काम-समान वेतन और पक्की भर्ती की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा

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सफाई कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन

शहर के अलग-अलग इलाकों का भी यही हाल है. सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते गली-मोहल्लों में कूड़े के अंबार लग गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों का जीना दूभर हो गया है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है. सफाई कर्मचारियों ने कहा "हम 2014 से अपनी जायज मांगों के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही. सरकार हमें मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रही है. हम चाहते हैं कि ठेकेदारी प्रथा खत्म हो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और हमारा वेतन बढ़ाया जाए. जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, यह प्रदर्शन जारी रहेगा."

जिस शहर का बजट करोड़ों में है, उस शहर की सफाई व्यवस्था आज वेंटिलेटर पर है. सफाई कर्मचारियों का साफ कहना है कि सरकार सिर्फ आश्वासन देती है, धरातल पर काम नहीं करती. अब देखना यह होगा कि क्या सरकार इन कर्मचारियों की सुध लेती है या फिर इसी तरह 'मिलेनियम सिटी' गुरूग्राम गंदगी की चपेट में सिसकता रहेगा.

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