विनेश फोगाट के समर्थन में उतरीं साक्षी मलिक, कहा- फेडरेशन ने दो दिन पहले नियम बदलकर छीना मौका
Sakshi Malik News: साक्षी मलिक ने एक्स पर एक वीडियो शेयर कर कहा, "मैं ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक. पिछले कुछ दिनों से विनेश फोगाट के ट्रायल को लेकर जो भी कुछ चल रहा है....
- साक्षी ने विनेश को अवसर देने की सरकार से अपील की.
भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक ने पहलवान विनेश फोगाट को लेकर एक वीडियो जारी किया है. इस वीडियो में कुश्ती चयन ट्रायल के नियम को लेकर सरकार, खेल मंत्रालय और कुश्ती संघ को घेरा है. साक्षी ने कहा कि दुनिया भर के खेल संघ मां बनने के बाद महिलाओं को वापसी के लिए अवसर देते हैं, लेकिन अपने देश के संघ नियमों को सख्त कर विनेश की राह को रोक रहे हैं.
साक्षी मलिक ने एक्स पर एक वीडियो शेयर कर कहा, "मैं ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक. पिछले कुछ दिनों से विनेश फोगाट के ट्रायल को लेकर जो भी कुछ चल रहा है, उसपर मीडिया मेरे व्यूज जानना चाहती है. मैं दो तीन दिन से विचार में थी क्योंकि विनेश एक पार्टी की विधायक हैं और मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है."
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साक्षी मलिक ने कहा- विनेश को ट्रायल से रोका जा रहा
साक्षी ने आगे कहा, "मैं ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकती हूं जहां दूसरे देश के स्पोर्ट्स फेडरेशन अपने खिलाड़ियों के लिए नियम आसान कर देते हैं, ताकि वहां महिलाएं मां बनने के बाद भी खेल सकें और देश के लिए पदक जीत सकें. वहीं, अपनी फेडरेशन दो दिन पहले ऐसे नियम लागू कर देती है कि विनेश वापसी न कर सके."
साक्षी ने विनेश को अवसर देने का मांग करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री, खेल मंत्री और रेसलिंग फेडरेशन से निवेदन है कि विनेश का ट्रायल लिया जाए, ताकि वो भी देश के लिए पदक जीते और देश का नाम रौशन कर सके. इसके साथ ही ऐसा उदाहरण स्थापित कर सके कि अपने देश की महिलाएं मां बनने के बाद भी खेल सकती हैं, पदक जीत सकती हैं और देश का नाम रौशन कर सकती हैं."
क्या है पूरा मामला?
भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) ने 2026 एशियाई खेलों के लिए कुश्ती चयन ट्रायल के नियम और कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. महासंघ ने कहा कि केवल 2025 के सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप, 2026 सीनियर फेडरेशन कप और अंडर-20 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप के पदक विजेता ही इसमें भाग ले सकते हैं. WFI ने कहा कि पिछली उपलब्धियों पर विचार नहीं किया जाएगा. इस नए नियम के कारण 10 महीने के बच्चे की मां विनेश फोगाट इसमें हिस्सा लेने के योग्य नहीं है. महिला कुश्ती के ट्रायल्स 30 मई को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने हैं, जबकि फ़्रीस्टाइल और ग्रीको-रोमन ट्रायल्स 31 मई को लखनऊ में आयोजित किए जाएंगे.
वहीं, इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी (ITA) से भी विनेश को एक चेतावनी मिली है, क्योंकि उन्होंने दिसंबर 2025 में बेंगलुरु में एक आउट-ऑफ-कॉम्पिटिशन डोपिंग टेस्ट छोड़ दिया था. महासंघ का कहना है कि डोपिंग रोधी नियमों के तहत संन्यास के बाद वापसी करने वाले खिलाड़ियों के लिए अनिवार्य छह महीने की नोटिस अवधि पूरी किए बिना उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती. दस महीने के बेटे की मां विनेश ने नोटिस का जवाब देते हुए पीछे हटने से इनकार कर दिया है, जबकि WFI अपने रुख पर कायम है.
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Source: IOCL