Gurugram News: गुरुग्राम में छात्रा से बदसलूकी, डरकर कार में खुद को किया लॉक, 20 कॉल के बाद आई पुलिस
Gurugram News In Hindi: गुरुग्राम में एक छात्रा के साथ कैब चालक ने मामूली सड़क हादसे के बाद बदसलूकी की. डरी हुई छात्रा ने 20 बार पुलिस को फोन किया, लेकिन मदद के लिए पुलिस 37 मिनट की देरी से पहुंची.
दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम (Gurugram) में महिला सुरक्षा और पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल खड़े करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यहां एक मामूली सड़क हादसे के बाद कैब ड्राइवर ने 12वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ बदसलूकी की. डरी हुई छात्रा ने खुद को कार के अंदर लॉक कर लिया और पुलिस को 20 बार फोन किया, लेकिन मदद के लिए पुलिस 37 मिनट की देरी से पहुंची.
घटना गुरुग्राम के सेक्टर 49 की है. पीड़ित छात्रा की मां द्वारा सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी के मुताबिक, सेक्टर 67 की रहने वाली उनकी बेटी अपनी सहेली के साथ परीक्षा देकर कार से लौट रही थी. इसी दौरान उसकी कार एक प्राइवेट टैक्सी (कैब) से टच हो गई. इसके बाद कैब चालक नीचे उतरा और उसके साथ कुछ अन्य कैब चालक भी वहां इकट्ठा हो गए. आरोप है कि उन्होंने छात्रा के साथ बदतमीजी की और हाथापाई की नौबत आ गई. खौफजदा छात्रा ने तुरंत अपनी कार को अंदर से सेंट्रल लॉक कर लिया और अंदर से ही बाहर हंगामा कर रहे ड्राइवर का वीडियो बना लिया.
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20 कॉल, 37 मिनट का इंतजार
छात्रा ने कार के अंदर से ही अपनी मां को घटना की जानकारी दी और पुलिस कंट्रोल रूम को लगातार फोन मिलाया. छात्रा और उसकी मां का दावा है कि पुलिस को 20 बार कॉल किया गया, लेकिन मदद के लिए गुरुग्राम पुलिस पूरे 37 मिनट बाद मौके पर पहुंची. साइबर सिटी जैसे हाई-टेक इलाके में पुलिस के इस रिस्पांस टाइम ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
क्या कहती है गुरुग्राम पुलिस?
इस पूरे मामले पर गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि सेक्टर 67 की रहने वाली छात्रा की कार सेक्टर 49 में एक टैक्सी से टकरा गई थी, जिसके बाद टैक्सी चालक द्वारा बदतमीजी की बात सामने आई है. पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद पीसीआर मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामला शांत करा दिया गया. पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, अभी तक पीड़िता के परिवार की तरफ से पुलिस में कोई लिखित या औपचारिक शिकायत नहीं दी गई है. अगर पीड़ित पक्ष शिकायत देता है, तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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Source: IOCL