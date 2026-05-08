हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाGurugram News: गुरुग्राम में छात्रा से बदसलूकी, डरकर कार में खुद को किया लॉक, 20 कॉल के बाद आई पुलिस

Gurugram News: गुरुग्राम में छात्रा से बदसलूकी, डरकर कार में खुद को किया लॉक, 20 कॉल के बाद आई पुलिस

Gurugram News In Hindi: गुरुग्राम में एक छात्रा के साथ कैब चालक ने मामूली सड़क हादसे के बाद बदसलूकी की. डरी हुई छात्रा ने 20 बार पुलिस को फोन किया, लेकिन मदद के लिए पुलिस 37 मिनट की देरी से पहुंची.

By : राजेश यादव | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 08 May 2026 08:00 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम (Gurugram) में महिला सुरक्षा और पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल खड़े करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यहां एक मामूली सड़क हादसे के बाद कैब ड्राइवर ने 12वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ बदसलूकी की. डरी हुई छात्रा ने खुद को कार के अंदर लॉक कर लिया और पुलिस को 20 बार फोन किया, लेकिन मदद के लिए पुलिस 37 मिनट की देरी से पहुंची.

घटना गुरुग्राम के सेक्टर 49 की है. पीड़ित छात्रा की मां द्वारा सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी के मुताबिक, सेक्टर 67 की रहने वाली उनकी बेटी अपनी सहेली के साथ परीक्षा देकर कार से लौट रही थी. इसी दौरान उसकी कार एक प्राइवेट टैक्सी (कैब) से टच हो गई. इसके बाद कैब चालक नीचे उतरा और उसके साथ कुछ अन्य कैब चालक भी वहां इकट्ठा हो गए. आरोप है कि उन्होंने छात्रा के साथ बदतमीजी की और हाथापाई की नौबत आ गई. खौफजदा छात्रा ने तुरंत अपनी कार को अंदर से सेंट्रल लॉक कर लिया और अंदर से ही बाहर हंगामा कर रहे ड्राइवर का वीडियो बना लिया.

Haryana News: मानसून से पहले यमुनानगर सिंचाई विभाग ने कसी कमर, पथराला और सोम नदी के किनारों पर काम शुरू

20 कॉल, 37 मिनट का इंतजार

छात्रा ने कार के अंदर से ही अपनी मां को घटना की जानकारी दी और पुलिस कंट्रोल रूम को लगातार फोन मिलाया. छात्रा और उसकी मां का दावा है कि पुलिस को 20 बार कॉल किया गया, लेकिन मदद के लिए गुरुग्राम पुलिस पूरे 37 मिनट बाद मौके पर पहुंची. साइबर सिटी जैसे हाई-टेक इलाके में पुलिस के इस रिस्पांस टाइम ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

क्या कहती है गुरुग्राम पुलिस?

इस पूरे मामले पर गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि सेक्टर 67 की रहने वाली छात्रा की कार सेक्टर 49 में एक टैक्सी से टकरा गई थी, जिसके बाद टैक्सी चालक द्वारा बदतमीजी की बात सामने आई है. पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद पीसीआर मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामला शांत करा दिया गया. पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, अभी तक पीड़िता के परिवार की तरफ से पुलिस में कोई लिखित या औपचारिक शिकायत नहीं दी गई है. अगर पीड़ित पक्ष शिकायत देता है, तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

'मां, माटी, मानुष की बात करके नरसंहार किया', शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का ममता बनर्जी पर हमला

Published at : 08 May 2026 07:58 PM (IST)
Tags :
Gurugram News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
Gurugram News: गुरुग्राम में छात्रा से बदसलूकी, डरकर कार में खुद को किया लॉक, 20 कॉल के बाद आई पुलिस
गुरुग्राम में छात्रा से बदसलूकी, डरकर कार में खुद को किया लॉक, 20 कॉल के बाद आई पुलिस
हरियाणा
Gurugram News: गुरुग्राम में ट्यूशन जाते वक्त छेड़छाड़, 12वीं की छात्रा ने की आत्महत्या, बैग में मिली चिट्ठी
गुरुग्राम में ट्यूशन जाते वक्त छेड़छाड़, 12वीं की छात्रा ने की आत्महत्या, बैग में मिली चिट्ठी
हरियाणा
Haryana News: मानसून से पहले यमुनानगर सिंचाई विभाग ने कसी कमर, पथराला और सोम नदी के किनारों पर काम शुरू
मानसून से पहले यमुनानगर सिंचाई विभाग ने कसी कमर, पथराला और सोम नदी के किनारों पर काम शुरू
हरियाणा
'मां, माटी, मानुष की बात करके नरसंहार किया', शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का ममता बनर्जी पर हमला
'मां, माटी, मानुष की बात करके नरसंहार किया', शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का ममता बनर्जी पर हमला
Advertisement

वीडियोज

Bengal New CM: कौन बनेगा बंगाल का सीएम? | Dilip Ghosh | BJP | Subhendu Adhikari
Tamil Nadu Government Formation: TVK विधायक औरवरिष्ठ नेताओं की बैठक
Bengal New CM: Suvendu Adhikari नहीं बंगाल में ये होंगे नए सीएम?
Tamil Nadu Government Formation: सत्ता की लड़ाई में नया मोड़, छोटे दल बनेंगे किंगमेकर?
Suvendu Adhikari's PA shot dead: 3 हिस्ट्रीशीटर..पर हत्यारा अब भी दूर क्यों? | TMC | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी: पिता रहे कैबिनेट मंत्री, खुद नहीं की शादी, कांग्रेस से CM की कुर्सी तक का सफर
शुभेंदु अधिकारी: पिता रहे कैबिनेट मंत्री, खुद नहीं की शादी, कांग्रेस से CM की कुर्सी तक का सफर
बिहार
अखिलेश यादव का पोस्ट कांग्रेस पर निशाना? तारिक अनवर का ऐसा जवाब, 'उन्होंने अपनी पार्टी की...'
अखिलेश यादव का पोस्ट कांग्रेस पर निशाना? तारिक अनवर का ऐसा जवाब, 'उन्होंने अपनी पार्टी की...'
ओटीटी
Dhurandhar 2 OTT Release: 1700 करोड़ कमाने के बाद ओटीटी पर दिखेगा 'धुंरधर 2' का 'अनदेखा अवतार'
1700 करोड़ कमाने के बाद ओटीटी पर दिखेगा 'धुंरधर 2' का 'अनदेखा अवतार'
क्रिकेट
पहले टेस्ट में PAK गेंदबाजी का निकला तेल, BAN कप्तान का शतक, इतिहास रचने से चूके मोमिनुल हक, पढ़ें डे रिपोर्ट
पहले टेस्ट में PAK गेंदबाजी का निकला तेल, BAN कप्तान का शतक, इतिहास रचने से चूके मोमिनुल हक
इंडिया
Explained: सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय अपने पास क्यों रखा? बिहार में कर्पूरी से लेकर नीतीश तक ट्रेंड क्या, इसके बिना कैसे कमजोर होता CM
सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय अपने पास क्यों रखा? बिहार में कर्पूरी से लेकर नीतीश तक ट्रेंड क्या
एग्रीकल्चर
घर के किचन गार्डन में कैसे उगाएं अदरक? चाय से लेकर देसी दवा की नहीं रहेगी कमी
घर के किचन गार्डन में कैसे उगाएं अदरक? चाय से लेकर देसी दवा की नहीं रहेगी कमी
विश्व
‘अंग्रेजी में क्यों बोल रहे?’ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय अधिकारियों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बोला पाकिस्तान, इंटरनेट पर हो गया ट्रोल
‘अंग्रेजी में क्यों बोल रहे?’ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय अधिकारियों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बोला पाकिस्तान, इंटरनेट पर ट्रोल
शिक्षा
Sleep Break In School: इस देश के स्कूलों में बच्चों को मिलता है सोने के लिए ब्रेक, जानें क्यों करते हैं ऐसा?
इस देश के स्कूलों में बच्चों को मिलता है सोने के लिए ब्रेक, जानें क्यों करते हैं ऐसा?
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget