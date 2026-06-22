Gurugram News: हैवानियत की इंतहा! 5 माह की गर्भवती बहू को पीटा, गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत

गुरुग्राम में एक बेहद दर्दनाक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. एक 5 महीने की गर्भवती महिला ने अपने पति, सास, ससुर और ननद पर बेरहमी से मारपीट करने और जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाया है. पीड़िता का कहना है कि ससुराल पक्ष लंबे समय से दहेज में फॉर्च्यूनर गाड़ी या 51 लाख रुपये की मांग कर रहा था. मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ लगातार अत्याचार किया गया.

महिला का आरोप है कि उसके पेट पर लात, घूंसे और यहां तक कि हथौड़े से भी वार किए गए, जिससे उसके गर्भ में पल रहे 5 महीने के भ्रूण की मौत हो गई. इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कथित मारपीट दिखाई दे रही है.

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भाई और भतीजे को भी नहीं बख्शा

पीड़िता के भाई का आरोप है कि जब उन्हें घटना की जानकारी मिली तो वह अपने भतीजे के साथ बहन के घर पहुंचे. वहां ससुराल पक्ष के लोगों ने उनके साथ भी मारपीट की. भाई के सिर में गंभीर चोटें आईं और हाथ टूट गया. उनका इलाज कराया गया, हाथ में प्लेट तक डालनी पड़ी.

भाई का कहना है कि घटना को एक सप्ताह से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है. उनका आरोप है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और परिवार को लगातार डराने की कोशिश कर रहे हैं.

पीड़िता पूजा ने आरोप लगाया है कि मारपीट के दौरान उसके ढाई साल के बेटे को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई. हालांकि शोर-शराबा सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंच गए और बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया.

परिजनों का कहना है कि अगर पड़ोसी समय पर नहीं पहुंचते तो बच्चे के साथ भी कोई बड़ी घटना हो सकती थी. घटना के बाद से बच्चा अपनी मां की हालत देखकर डरा हुआ है.

शादी के बाद से शुरू हुआ था विवाद

पीड़िता के मुताबिक उसकी शादी साल 2022 में गुरुग्राम निवासी प्रशांत नाम के युवक से हुई थी. परिवार ने अपनी क्षमता के अनुसार शादी में सामान और उपहार दिए थे, लेकिन ससुराल पक्ष इससे संतुष्ट नहीं था.

महिला का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही फॉर्च्यूनर गाड़ी और 51 लाख रुपये की मांग शुरू हो गई थी. मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ मारपीट और मानसिक प्रताड़ना का सिलसिला लगातार जारी रहा.

पीड़िता ने अपने ससुर पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. उसका कहना है कि ससुर ने उसके साथ 3 बार दुष्कर्म किया. उसने इस बारे में अपने पति और सास को भी बताया था, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया.

महिला का आरोप है कि शिकायत करने के बाद भी उसे न्याय नहीं मिला और उल्टा उसके साथ दुर्व्यवहार बढ़ता गया. अब उसने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है.

पुलिस ने दर्ज किया मामला, गिरफ्तारी का इंतजार

पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने मामला दर्ज तो कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है. परिवार का कहना है कि उन्हें न्याय का इंतजार है और पुलिस को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए.

परिजनों ने मीडिया के सामने आकर अपनी पीड़ा साझा की है. उनका कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आरोपियों के हौसले और बढ़ सकते हैं.

क्या बोली गुरुग्राम पुलिस?

गुरुग्राम के सेक्टर-65 थाना प्रभारी रामबीर ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है. पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

एसएचओ के मुताबिक महिला और उसके परिवार का एक मामला पहले से महिला थाने में भी चल रहा है. पुलिस सभी तथ्यों और सबूतों की जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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इंसाफ की राह देख रहा पीड़ित परिवार

फिलहाल पीड़िता की हालत ठीक नहीं बताई जा रही है. परिवार का कहना है कि वह अभी भी सदमे में है और बिस्तर से उठ पाने की स्थिति में नहीं है. दूसरी ओर, उसके भाई और अन्य परिजन भी चोटों से उबर रहे हैं.

अब पूरा परिवार पुलिस कार्रवाई और न्याय का इंतजार कर रहा है. सवाल यह है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी और पीड़ित परिवार को इंसाफ कब मिलेगा.