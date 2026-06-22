सोनीपत में पुलिस-गैंगस्टर के बीच मुठभेड़, कुख्यात गोपाल ढेर, हेड कांस्टेबल घायल

हरियाणा में सोनीपत के गांव खूबडू के खेतों में पुलिस और कुख्यात गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हुई है. इसमें दो दर्जन से अधिक मुकदमों में वांटेड गोपाल मारा गया है. मुठभेड़ में एक हेड कांस्टेबल भी गोली लगने से घायल हो गया.

पुलिस के अनुसार, गांव अटायल निवासी गोपाल उम्रकैद की सजा काट रहा था और करीब 70 दिन पहले पैरोल पर जेल से बाहर आया था. वह मनोज नाम के व्यक्ति की हत्या करने की फिराक में था. सीआईए-1 और गन्नौर क्राइम यूनिट की टीम को सूचना मिली तो इलाके की घेराबंदी कर दी गई.

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पुलिस पर की ताबड़तोड़ फायरिंग

जैसे ही गोपाल बाइक पर आता दिखा, पुलिस ने रुकने का इशारा किया. लेकिन गोपाल ने पुलिस पार्टी पर करीब 10 राउंड फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में गोपाल गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया. मुठभेड़ में सीआईए-1 के हेड कांस्टेबल के बाजू में गोली लगी.

पैरोल पर आने के बाद भी जारी थी वारदातें

गोपाल पर हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, चोरी और आर्म्स एक्ट समेत दो दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे. पुलिस कमिश्नर ममता सिंह ने बताया कि गोपाल पैरोल पर आने के बाद भी अपराध की दुनिया में सक्रिय था. मुठभेड़ स्थल से एक बाइक और दो अवैध हथियार बरामद किए गए.

पुलिस कमिश्नर ममता सिंह ने कहा, “गोपाल हत्या की वारदात को अंजाम देने की फिराक में था. टीम ने घेराबंदी की तो उसने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया.” डीसीपी क्राइम नरेंद्र कादयान समेत वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस गोपाल के अन्य सहयोगियों और पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है. स्थानीय लोगों ने मुठभेड़ का स्वागत करते हुए कहा कि गोपाल इलाके में दहशत फैलाए हुए था.

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