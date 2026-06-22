हरियाणा- राजस्थान के यात्रियों को रेलवे की बड़ी सौगात, कई ट्रेनों के नए स्टॉपेज को दी मंजूरी

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और क्षेत्रीय रेल संपर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से हरियाणा और राजस्थान के प्रमुख स्टेशनों पर चार महत्वपूर्ण ट्रेनों के लिए अतिरिक्त स्टॉपेज मंजूर कर दिए हैं. इस फैसले से रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों, छात्रों, व्यापारियों और किसानों को खासा लाभ पहुंचने की उम्मीद है.

हरियाणा के पातुवास मेहराना स्टेशन पर दिल्ली-सातरौड़ पैसेंजर ट्रेन को स्टॉपेज दिया गया है. वहीं हांसी स्टेशन पर अगरतला-फिरोजपुर एक्सप्रेस और बीकानेर-हरिद्वार एक्सप्रेस को अतिरिक्त स्टॉपेज मिला है. इससे पहले इन स्टेशनों पर बहुत कम ट्रेनें रुकती थीं, जिसके कारण स्थानीय लोगों को कई किलोमीटर दूर स्थित स्टेशनों पर जाना पड़ता था.

करनाल के खाटू श्याम मंदिर में चोरी, दान पत्र से एक लाख रुपये लेकर फरार, CCTV में कैद हुई वारदात

राजस्थान के बिजयनगर को मिली राहत

राजस्थान के बिजयनगर स्टेशन पर जयपुर-असरवा एक्सप्रेस को स्टॉपेज दिया गया है. पहले यह ट्रेन केवल नसीराबाद और भीलवाड़ा स्टेशनों पर रुकती थी, जिसके कारण बिजयनगर के यात्रियों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी. नए स्टॉपेज से स्थानीय लोगों को सीधे अपने क्षेत्र से ट्रेन पकड़ने की सुविधा मिलेगी.

यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों और परिचालन संबंधी व्यवहार्यता का आकलन करने के बाद लिया गया है. नए स्टॉपेज से फर्स्ट माइल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी में सुधार होगा तथा यात्रियों का समय बचेगा.

यात्रियों में खुशी की लहर

इस फैसले से रोजाना यात्रा करने वाले छात्रों, व्यापारियों और किसानों में खुशी है. हांसी और पातुवास मेहराना के स्थानीय लोगों ने रेलवे का स्वागत किया है. रेलवे का कहना है कि आने वाले समय में और भी स्टेशनों पर स्टॉपेज बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, ताकि रेल सेवाएं और अधिक जन-सुलभ बन सकें.

जोधपुर के पावटा अस्पताल में हड़कंप, सिजेरियन के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी, 2 गंभीर