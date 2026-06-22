हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानहरियाणा- राजस्थान के यात्रियों को रेलवे की बड़ी सौगात, कई ट्रेनों के नए स्टॉपेज को दी मंजूरी

हरियाणा- राजस्थान के यात्रियों को रेलवे की बड़ी सौगात, कई ट्रेनों के नए स्टॉपेज को दी मंजूरी

Indian Railways News: रेलवे ने हरियाणा के पातुवास मेहराना और हांसी तथा राजस्थान के बिजयनगर स्टेशनों पर चार ट्रेनों को अतिरिक्त स्टॉपेज देने की मंजूरी दी है. इससे लोगों को बड़ीराहत मिलने की उम्मीद है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क, IANS एजेंसी |  Updated at : 22 Jun 2026 03:53 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और क्षेत्रीय रेल संपर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से हरियाणा और राजस्थान के प्रमुख स्टेशनों पर चार महत्वपूर्ण ट्रेनों के लिए अतिरिक्त स्टॉपेज मंजूर कर दिए हैं. इस फैसले से रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों, छात्रों, व्यापारियों और किसानों को खासा लाभ पहुंचने की उम्मीद है.

हरियाणा के पातुवास मेहराना स्टेशन पर दिल्ली-सातरौड़ पैसेंजर ट्रेन को स्टॉपेज दिया गया है. वहीं हांसी स्टेशन पर अगरतला-फिरोजपुर एक्सप्रेस और बीकानेर-हरिद्वार एक्सप्रेस को अतिरिक्त स्टॉपेज मिला है. इससे पहले इन स्टेशनों पर बहुत कम ट्रेनें रुकती थीं, जिसके कारण स्थानीय लोगों को कई किलोमीटर दूर स्थित स्टेशनों पर जाना पड़ता था.

करनाल के खाटू श्याम मंदिर में चोरी, दान पत्र से एक लाख रुपये लेकर फरार, CCTV में कैद हुई वारदात

राजस्थान के बिजयनगर को मिली राहत

राजस्थान के बिजयनगर स्टेशन पर जयपुर-असरवा एक्सप्रेस को स्टॉपेज दिया गया है. पहले यह ट्रेन केवल नसीराबाद और भीलवाड़ा स्टेशनों पर रुकती थी, जिसके कारण बिजयनगर के यात्रियों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी. नए स्टॉपेज से स्थानीय लोगों को सीधे अपने क्षेत्र से ट्रेन पकड़ने की सुविधा मिलेगी.

यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों और परिचालन संबंधी व्यवहार्यता का आकलन करने के बाद लिया गया है. नए स्टॉपेज से फर्स्ट माइल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी में सुधार होगा तथा यात्रियों का समय बचेगा.

यात्रियों में खुशी की लहर

इस फैसले से रोजाना यात्रा करने वाले छात्रों, व्यापारियों और किसानों में खुशी है. हांसी और पातुवास मेहराना के स्थानीय लोगों ने रेलवे का स्वागत किया है. रेलवे का कहना है कि आने वाले समय में और भी स्टेशनों पर स्टॉपेज बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, ताकि रेल सेवाएं और अधिक जन-सुलभ बन सकें.

जोधपुर के पावटा अस्पताल में हड़कंप, सिजेरियन के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी, 2 गंभीर

Published at : 22 Jun 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
Railways News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
हरियाणा- राजस्थान के यात्रियों को रेलवे की बड़ी सौगात, कई ट्रेनों के नए स्टॉपेज को दी मंजूरी
हरियाणा- राजस्थान के यात्रियों को रेलवे की बड़ी सौगात, कई ट्रेनों के नए स्टॉपेज को दी मंजूरी
राजस्थान
जोधपुर के पावटा अस्पताल में हड़कंप, सिजेरियन के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी, 2 गंभीर
जोधपुर के पावटा अस्पताल में हड़कंप, सिजेरियन के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी, 2 गंभीर
राजस्थान
12 घंटे की चुनौती, 25 हजार का इनाम और दो शहरों की पुलिस की मेहनत! जयपुर से मिली मूक-बधिर बच्ची
12 घंटे की चुनौती, 25 हजार का इनाम और दो शहरों की पुलिस की मेहनत! जयपुर से मिली मूक-बधिर बच्ची
राजस्थान
NEET UG 2026 Re-Exam: सीकर में 'फ्यूचर डॉक्टर्स' का जोश, कड़ी सुरक्षा के बीच छात्रों ने दी NEET की परीक्षा
सीकर में 'फ्यूचर डॉक्टर्स' का जोश, कड़ी सुरक्षा के बीच छात्रों ने दी NEET की परीक्षा
Advertisement

वीडियोज

Sairaab: Nayanika को हुआ कैंसर, बीमारी की खबर सुन गहरी चिंता में डूबा Ishan
Sansani | Crime News:कौन है रजनी की जिंदगी के खूंखार विलेन? | Parking Controversy
Bollywood News: यश की नई फिल्म 'टॉक्सिक' का धमाका, फादर्स डे पर हुआ आधिकारिक ऐलान (21.06.26)
BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Explained: क्या भविष्यवाणी करने लगे ट्रंप या चाल! भारत-पाक सीजफायर से ब्रिटिश PM स्टार्मर के इस्तीफे तक... कैसे सच हुआ?
क्या भविष्यवाणी करने लगे ट्रंप या चाल? भारत-पाक सीजफायर से ब्रिटिश PM स्टार्मर के इस्तीफे तक...
बिहार
बिहार: 'मैं 3 दिन से सोया नहीं हूं...', NEET परीक्षा का जिक्र कर ऐसा क्यों बोले CM सम्राट चौधरी?
बिहार: 'मैं 3 दिन से सोया नहीं हूं...', NEET परीक्षा का जिक्र कर ऐसा क्यों बोले CM सम्राट चौधरी?
इंडिया
West Bengal Budget 2026: शुभेंदु सरकार ने बजट में आम लोगों पर बरसाया पैसा, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, बढ़ेगी सैलरी
शुभेंदु सरकार ने बजट में आम लोगों पर बरसाया पैसा, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, बढ़ेगी सैलरी
क्रिकेट
'राजा जी के दिलवा टूट जाए', भोजपुरी गाने पर आकाश दीप जमकर नाचे आकाश दीप; अपने ही तिलक पर ढाया कहर
'राजा जी के दिलवा टूट जाए', भोजपुरी गाने पर आकाश दीप जमकर नाचे आकाश दीप; अपने ही तिलक पर ढाया कहर
बॉलीवुड
इस रक्षा बंधन पर सिनेमाघरों में होगा साल का सबसे बड़ा क्लैश, रिलीज होंगी 'टॉक्सिक' से 'ईथा' तक ये चार बड़ी फिल्में
इस रक्षा बंधन पर सिनेमाघरों में होगा महासंग्राम, बड़े पर्दे पर टकराएंगी ये चार बड़ी फिल्में
विश्व
इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा- 'ईरान के लिए परमाणु हथियार बनाना मुश्किल', बताई ये वजह
इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा- 'ईरान के लिए परमाणु हथियार बनाना मुश्किल', बताई ये वजह
एग्रीकल्चर
Farmer Friendly Birds: उल्लू से लेकर चमगादड़ तक... ये पशु-पक्षी होते हैं किसानों के दोस्त, जानें कैसे पहुंचाते हैं फायदा
उल्लू से लेकर चमगादड़ तक... ये पशु-पक्षी होते हैं किसानों के दोस्त, जानें कैसे पहुंचाते हैं फायदा
फूड
Evening Tea Snacks: शाम की चाय का मजा दोगुना कर देंगे ये 5 झटपट स्नैक्स, मिनटों में हो जाएंगे तैयार
शाम की चाय का मजा दोगुना कर देंगे ये 5 झटपट स्नैक्स, मिनटों में हो जाएंगे तैयार
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
ABP NEWS
धुआँ चिंताजनक है—नोएडा की एक फ़ैक्टरी में ज़बरदस्त आग लगी है!
धुआँ चिंताजनक है—नोएडा की एक फ़ैक्टरी में ज़बरदस्त आग लगी है!
Embed widget