पानीपत के तालाब में दर्दनाक हादसा, एक दोस्त को बचाने कूदे 2 किशोर; दोनों की डूबने से मौत

पानीपत जिले के गांव सिवाह में एक तालाब में नहाने गए 3 दोस्तों में से 2 किशोरों की पानी में डूबने से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि एक दोस्त को गहरे पानी में डूबता देख बाकी दोनों दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की थी. लेकिन इस दौरान वे खुद गहरे पानी की चपेट में आ गए. हादसे में एक युवक तो सकुशल बाहर निकल आया, लेकिन दो अन्य दोस्तों की की मौत हो गई. इस घटना के बाद से पूरे सिवाह गांव में मातम पसरा हुआ है. वहीं परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है.

दोनों किशोर जोहड़ की बराबर में बने पाथ पर फिसल कर डूबे

हादसे पर सिवाह गांव के पूर्व सरपंच खुशदिल ने बताया कि दोनों किशोर जोहड़ की बराबर में बने पाथ पर चल रहे थे, उसी दौरान एक किशोर का पैर फिसल गया जैसे वह डूबने लगा तो दुसरे किशोर ने डूबते साथी को बचाने के लिए छलांग लगा दी लेकिन वे भी गहरे पानी की चपेट में आ गया और दोनों ही डूब कर मौत हो गई. परिजनों ने बताया कि दोनों की एक दूसरे से आपस में दोस्त थी और एक दूसरे की जान बचाने के चक्कर में दोनों डूब गए. विक्रम ने बताया कि डूबने वाले एक उनके भांजा और दूसरा भतीजा है.

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पुलिस ने दोनों किशोर के शवों का पोस्टमार्टम के लिए भेजा

उन्हें इस हादसे की सूचना फोन पर दी गई, जब वह ड्यूटी पर थे. वहीं उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर गोताखोरों के माध्यम से दोनों किशोरों के शव को बाहर निकलवाए. फिलहाल पुलिस द्वारा दोनों किशोर के शवों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है.

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