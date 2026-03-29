गुरुग्राम में तेज रफ्तार थार का कहर! नाना के साथ जा रहे मासूम बच्चों को रौंदा; 3 लोगों की मौत

हरियाणा में एक बार फिर तेज रफ्तार थार का कहर देखने को मिला है, जिसने पल भर में तीन जिंदगियां छीन लीं. गुरुग्राम के पास हुए इस दर्दनाक हादसे में सड़क पर जा रहे बुजुर्ग और दो मासूमों को थार ने बेरहमी से कुचल दिया. टक्कर इतनी भयानक थी कि मौके पर ही चीख-पुकार मच गई. हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम और गुस्से का माहौल फैल गया है.

कैसे हुआ दर्दनाक हादसा

गुरुग्राम जिले के पटौदी स्थित खोड गांव के पास लोकरा रोड पर यह हादसा हुआ. शुक्रवार रात करीब 11 बजे सुभाष अपने दो नातियों के साथ लौट रहे थे. तभी पीछे से आई तेज रफ्तार महिंद्रा थार ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों कई फीट दूर जा गिरे. इस हादसे में आठ साल के जायद खान और दस साल के ईशांत की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं उनके नाना सुभाष ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. तीनों मृतक राजस्थान के भिवाड़ी जिले के मिल्कपुर गांव के रहने वाले थे. परिवार अपने रिश्तेदारों से मिलने खोड गांव आया हुआ था.

हादसे के बाद आरोपी फरार, फिर गिरफ्तारी

इस हादसे के तुरंत बाद थार चालक गाड़ी मौके पर छोड़कर फरार हो गया. सूचना मिलते ही पटौदी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

जांच के दौरान पुलिस ने गुरुग्राम के गोरियावास गांव निवासी 25 वर्षीय दीपांशु को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसकी मेडिकल जांच भी कराई जाएगी. अधिकारियों के मुताबिक यह जांच की जा रही है कि हादसे के समय चालक ने शराब का सेवन किया था या नहीं. यूं तो थार कार अपनी मजबूती और मुश्किल से मुश्किल रास्तों पर आसानी से चढ़ जाने के लिए जानी जाती है लेकिन चलाने वाला कोई गैर जिम्मेदार इंसान हो तो ये हादसा बनने में भी देर नहीं लगाती है. भारत में अकसर थार चलाने वालों के द्वारा ऐसे ही दर्दनाक हादसे होते रहते हैं. ऐसे में सड़क पर चलने वाले पैदल यात्री या बाइक वालों के बीच इसे लेकर खौफ बढ़ता ही जा रहा है.