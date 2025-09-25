गुरुग्राम: बहू को बचाने आए ससुर, बेटे ने बैट से पीट-पीटकर वकील पिता को उतारा मौत के घाट

दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहा यह आरोपी कोई और नहीं बल्कि वही कलयुगी बेटा है, जिसने अपने ही पिता की क्रिकेट बैट से पीट-पीट कर हत्या कर दी. पिता का कसूर सिर्फ इतना था कि वह अपने बेटे की पत्नी को बचाने के लिए आगे आए थे. आरोपी ने न केवल अपने पिता की हत्या कर दी बल्कि अपनी पत्नी को भी इस बेरहमी से पीटा कि उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.

सूचना मिलते ही सेक्टर-5 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान भीमगढ़ खेड़ी के रहने वाले नीरज के रूप में हुई. नीरज एक प्राइवेट कंपनी में लाइजनिंग ऑफिसर है जबकि मृतक बुजुर्ग सीनियर एडवोकेट थे.

पुलिस ने घायल महिला से की पूछताछ

दरअसल 23 सितंबर को गुरुग्राम पुलिस को एक बुजुर्ग के मृत अवस्था में अस्पताल लाए जाने और महिला के गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिली थी. जब पुलिस अस्पताल पहुंची तो महिला बयान देने की स्थिति में नहीं थी. वहीं पुलिस को पता लगा कि मृतक बुजुर्ग महिला का ससुर था. अगले दिन दोबारा पुलिस अस्पताल पहुंची और महिला से पूछताछ की तो पता लगा कि महिला भीम नगर की रहने वाली प्रीति है जिसकी शादी भीमगढ़ खेड़ी के रहने वाले नीरज से हुई थी.

आरोपी को थी शराब पीने की लत

23 सितंबर की शाम को नीरज ने उसके साथ मारपीट की. इस दौरान उसके ससुर 75 वर्षीय गुलाब सिंह बीच में आए तो नीरज ने पास ही रखे क्रिकेट बैट से अपने ही पिता पर हमला कर दिया. और उनकी पीट-पीट कर हत्या कर दी. इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपी नीरज को गिरफ्तार कर लिया. प्रारंभिक जांच के दौरान सामने आया कि वह शराब पीने का आदी है. शराब पीने के बाद अक्सर उसका अपनी पत्नी से झगड़ा होता था.

आरोपी नशे में अक्सर पत्नी से करता था झगड़ा

आरोपी नशे में अक्सर अपनी पत्नी प्रीति से मारपीट करता था. इस मारपीट का उसके पिता गुलाब सिंह विरोध करते थे. 23 सितंबर को जब वह अपनी पत्नी से मारपीट कर रहा था तो उसके पिता गुलाब सिंह बीच में आ गए. इस दौरान उसने गुस्से में अपने पिता पर क्रिकेट बैट और स्टील की रॉड से हमला कर दिया जिसमें उनकी मौत हो गई. फिलहाल गुरुग्राम पुलिस मामले की जांच कर रही है. घायल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है. उधर पुलिस ने मृतक गुलाब सिंह का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है.