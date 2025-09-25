एक्सप्लोरर
10वीं के एग्जाम में नहीं आए अच्छे नंबर, 19वीं मंजिल से कूद गया बच्चा! सह नहीं पाया पिता की डांट
Gurugram News: गुरुग्राम में दसवीं के छात्र ने कम नंबर आने पर बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम करवाया. परिवार और दोस्तों से पूछताछ शुरू कर दी गई है.
दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर-10 थाना एरिया में, एक दसवीं के छात्र ने मंगलवार देर रात सिर्फ इसलिए जान दे दी कि उसके दसवीं के हाफ ईयरली एग्जाम में नंबर कम आए थे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की.
साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 10 थाना एरिया की एक सोसाइटी में एक छात्रा ने 19वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसके दसवीं की परीक्षा में नंबर कम आए थे. घटना मंगलवार देर रात की है. घटना की सूचना गुरुग्राम पुलिस को दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.
उत्तर प्रदेश मूल के रवीश कुमार गुरुग्राम के सेक्टर 10 थाना एरिया में एक सोसाइटी में अपने परिवार के साथ रहते हैं और वह सेक्टर 15 में सुपर मार्केट में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं. जानकारी के अनुसार, उनका 15 साल का बेटा एक प्राइवेट स्कूल में दसवीं कक्षा में पढ़ता था.
हाल ही में हुई छमाही परीक्षा का रिजल्ट आया था, जिसमें उसके नंबर कम आए थे. परीक्षा में नंबर कम आने को लेकर उसके पिता ने उससे कुछ कहा, जिससे वह नाराज हो गया और खाना खाकर बाहर निकल गया लेकिन मंगलवार रात वह अपने कमरे में चला गया और बालकनी में जाकर वहां से कूद गया.
पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया
नीचे गिरने की आवाज सुनकर सोसाइटी का गार्ड और सोसाइटी में रहने वाले आसपास के लोग वहां पहुंच गए. इसकी सूचना बच्चे के पिताजी को दी गई. आनन फानन में छात्र को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
इसकी सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी. गुरुग्राम के सेक्टर-10 थाना प्रभारी योगेश कुमार ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मंगलवार की रात ही भेज दिया गया था. बुधवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है.
आत्महत्या के असल कारणों की जांच जारी
घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है. पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या आसमन किसी मानसिक तनाव, पारिवारिक समस्या या अन्य किसी दबाव में था. परिवार के सदस्यों और आसमन के दोस्तों से पूछताछ की जा रही है, ताकि असल कारणों का पता लगाया जा सके. फिलहाल परिवार, बेटे के ऐसा कदम उठाए जाने के बाद से सदमे में है.
