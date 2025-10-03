गुरुग्राम में नौकर ने BJP जिला उपाध्यक्ष के घर में की लाखों की चोरी, पुलिस ने 8 घंटे में दबोचा

गुरुग्राम के सेक्टर-50 थाना एरिया स्थित ऑर्चिड पेटल सोसाइटी में सामने आया है. यहां प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए घरेलू कार्य के लिए रखे गए नेपाली नौकर ने भाजपा की जिला उपाध्यक्ष के घर से लाखों रुपए के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया.

आरोपी ने वारदात को अंजाम उस वक्त दिया जब जिला उपाध्यक्ष ममता भारद्वाज अपने पति अरुण भारद्वाज के साथ मॉर्निंग वॉक करने पार्क गई थी. आधे घंटे में जब वह लौटी तो घर से लाखों रुपए के गहने व नकदी गायब थी. घर का नौकर भी उन्हें नदारद मिला. सूचना मिलते ही सेक्टर-50 थाना पुलिस सहित अपराध शाखा व क्राइम सीन की टीमें मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.

थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ने दी यह जानकारी

अपराध शाखा सेक्टर-43 प्रभारी इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा की मानें तो ममता भारद्वाज ने बताया था कि वह गुरुग्राम की ऑर्चिड पेटल सोसाइटी में रहती हैं. उन्होंने दिल्ली की एक प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए घरेलू नौकर नेपाल निवासी युवराज थापा को रखा था.

करीब 15 दिन पहले रखे गए नौकर ने काफी अच्छा व्यवहार किया जिसके बाद कल वह अपने पति अरुण भारद्वाज के साथ पार्क में मॉर्निंग वॉक करने गई. वापस लौटी तो घर का दरवाजा खुला था. अंदर जाकर देखा तो पाया कि घर की अलमारी भी खुली थी और सामान बिखरा हुआ है.

इस पर उन्होंने जांच की तो पाया कि नौकर युवराज भी फरार है. इस पर उन्होंने जांच की तो पाया कि घर में रखे करीब 20 लाख रुपए के सोने व डायमंड के गहने और 2 लाख रुपए नकद भी गायब हैं. इस शिकायत पर सेक्टर-50 थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया.

नौकर को पकड़ने के लिए बनाई टीमें

इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा के मुताबिक, मामले में कार्रवाई के लिए दो टीमों का गठन किया गया. इसमें एएसआई सतबीर, सिपाही रोहित, प्रियंक, अजीत सिंह, योगेंद्र को शामिल किया गया और उन्हें दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे सहित एक अन्य स्थान पर भेजा जहां से नेपाल के लिए बस जाती हैं. जब टीम आनंद विहार बस अड्डे पहुंची तो यहां युवराज थापा बस का इंतजार करता मिला जिसे टीम ने काबू कर लिया और गुरुग्राम ले आई.

आरोपी युवराज थापा से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने अपने एक अन्य साथी भीम बहादुर के साथ मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया. घर से चोरी करने के बाद वह ऑटो से दिल्ली के आया नगर गए.

चोरी का सामान आपस में बांटा

बता दें वारदात को अंजाम देने के बाद उन्होंने चोरी के माल का बंटवारा किया और उसके बाद वह आनंद विहार बस अड्डे आ गया ताकि यहां से बस के जरिए नेपाल पहुंच जाए, लेकिन पुलिस ने उसे पहले ही काबू कर लिया. फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है.

वहीं, मामले में संलिप्त आरोपी के दूसरे साथी भीम बहादुर की गिरफ्तारी के लिए टीम दबिश दे रही है. यह भी जांच की जा रही है कि आरोपियों ने पहले कितनी वारदातों को अंजाम दिया है. मामले की जांच की जा रही है.