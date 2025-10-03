गुरुग्राम: कंजक खिलाने के बहाने बुलाकर 8 साल की मासूम से रेप, सुनसान जगह पर छोड़ के भागा

हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 10 थाना एरिया के सेक्टर 93 पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले इलाके में बुधवार को कंजक खाने गई एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, बुधवार (1 अक्टूबर) को जब लोग दुर्गा नवमी की पूजा के दौरान कंजक पूजन कर रहे थे, उनको तरह-तरह के पकवान बनाकर खिला रहे थे इसी दौरान एक पड़ोस में ही रहने वाले डिलीवरी बॉय ने 8 साल की मासूम बच्ची को खाने का लालच देकर घर में बुलाया और उसके साथ मारपीट कर रेप की वारदात को अंजाम दिया. बाद में उसको वहां से कुछ दूर एकांत स्थान पर छोड़कर वह डिलीवरी बॉय वहां से भाग गया. पुलिस ने इस मामले में डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार कर लिया है.

सुनसान जगह पर मिली बच्ची

गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार की माने तो गुरुग्राम के सेक्टर 93 पुलिस चौकी में बच्ची के पिता द्वारा बच्ची के गुम हो जाने शिकायत दी गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी और बच्ची को एक सुनसान स्थान पर बदहवास हालत में पाया गया जिसके बाद पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कर दिया.

आरोपी कुछ ही घंटों में गिरफ्तार

अस्पताल में बच्ची के इलाज के दौरान पता चला कि बच्ची के साथ मारपीट की गई है इसके साथ-साथ उसके साथ रेप की वारदात को भी अंजाम दिया गया है. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को कुछ ही घंटे में गिरफ्तार कर लिया इसके बाद आरोपी को निशान देही के लिए भी ले जाया गया. आरोपी को जिला अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की पुलिस तैयारी कर रही है.

पड़ोसी ने दिया वारदात को अंजाम

संदीप कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपों की पहचान 21 वर्षीय समद के रूप में हुई है. समद गुरुग्राम में सेक्टर 93 इलाके में ही किराए के मकान में रह रहा है और एक निजी कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है. लेकिन इस बात की सूचना जब हिंदू संगठनों को लगी तो हिंदू संगठनों ने रोष व्यक्त किया है.