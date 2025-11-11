Bihar Exit Poll: बिहार चुनाव पर अनिल विज ने किया NDA की जीत का दावा, बोले- 'जो रोता है, वो...'

हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया है कि एनडीए भारी बहुमत के साथ सरकार बना रही है. बाकी सभी पार्टियां धराशायी हो चुकी हैं और रोज शिकायतें लगा रही हैं.

अंबाला में अनिल विज की ओर से यह बयान उस वक्त आया है, जब बिहार में 122 सीटों के लिए दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है. पोलिंग बूथों पर भारी तादाद में मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं. एनडीए और महागठबंधन की ओर से दावा किया जा रहा है कि वे बिहार में अगली सरकार बनाने जा रहे हैं.

जल्द ही मामले के सामने आएंगे सबूत

मीडिया से बातचीत में अनिल विज ने कहा कि बिहार में एनडीए अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित है, लेकिन विपक्षी दल लगातार शिकायतें कर रहे हैं. इससे एक चीज तो साफ है कि चुनाव में जो रोता है, वो खोता है. अनिल विज ने दिल्ली में हुए ब्लास्ट की घटना को दुखद बताया. मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह बहुत बड़ी दुर्घटना है. सारी सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं. जल्द ही मामले के सबूत सामने आएंगे.

खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि यह एक दुखद घटना है और हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश की सेना और पुलिस पर पूरा भरोसा है. अगर कोई ऐसा कृत्य करता है, तो वह ज्यादा दिन बच नहीं सकता.

जान गंवाने वाले सभी लोगों के प्रति किया श्रद्धांजलि अर्पित

उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ विस्फोट हृदय को व्यथित कर देने वाला है. इस दुखद घटना में जान गंवाने वाले सभी लोगों के प्रति मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. घायल एवं प्रभावित सभी लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना है. ईश्वर सभी को इस कठिन समय से उबरने की शक्ति प्रदान करें.

अधिक से अधिक संख्या में करें मतदान

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा सरकार के मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है. सभी मतदाताओं से अपील है कि लोकतंत्र के इस पर्व में उत्साहपूर्वक भाग लें और अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें. पहली बार वोट देने जा रहे युवा साथियों से विशेष आग्रह है कि वे अपने मताधिकार का उपयोग कर लोकतंत्र को सशक्त बनाएं और दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें.