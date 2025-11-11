हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाहरियाणा DGP के ‘थार-बुलेट’ वाले बयान पर दुष्यंत चौटाला ने ली चुटकी, नेताओं की फोटो शेयर कर पूछा- ' ये भी बदमाश हैं?'

Haryana News: DGP ओपी सिंह के “थार और बुलेट वाले बदमाश” बयान पर बवाल मच गया है. सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई, वहीं दुष्यंत चौटाला ने फोटो शेयर कर सवाल उठाए हैं.

By : पंकज यादव | Updated at : 11 Nov 2025 09:02 AM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह के एक बयान ने सियासी हलचल मचा दी है. गुरुग्राम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीजीपी ने कहा कि 'थार और बुलेट से बदमाश चलते हैं. जिसके पास थार है, उसका दिमाग घूमा हुआ होगा.' इस बयान के बाद से सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा का दौर शुरू हो गया है.

डीजीपी ने कहा कि जो लोग थार जैसी गाड़ियां चलाते हैं, उनका माइंडसेट दिखता है. उन्होंने कहा- “हम लिस्ट निकालें, अपने पुलिस वालों की. कितनों के पास थार है. जिनके पास थार है, उनका दिमाग घूमा होगा. थार कोई गाड़ी नहीं, एक स्टेटमेंट है कि ‘हम ऐसे हैं’, तो फिर भुगतो.”

ओपी सिंह यहीं नहीं रुके. उन्होंने कहा “हमारे एसीपी के बेटे ने थार से किसी को कुचल दिया था, बाद में पैरवी करने भी आ गए. अब दोनों मजे कैसे होंगे, दादागिरी भी करें और फंसे भी नहीं?”

दुष्यंत चौटाला ने भी किया पोस्ट

डीजीपी ओपी सिंह के बयान को लेकर पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चुटकी ली है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें 3 तस्वीरें थीं, एक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बुलेट पर नजर आ रहे थे, दूसरी में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव थार में बैठे थे, और तीसरी में खुद दुष्यंत चौटाला बुलेट पर सवार थे.

इन तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा, “डीजीपी साहब, तो क्या ये भी बदमाश हैं?” उनकी ये पोस्ट कुछ ही घंटों में वायरल हो गई और हजारों लोगों ने इसे शेयर किया.

सोशल मीडिया पर मीम्स और तंज की बाढ़

जैसे ही यह बयान वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर मीम्स और जोक की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने डीजीपी के बयान को ‘ओवरजनरलाइजेशन’ बताया तो कुछ ने इसे मजाकिया अंदाज में लिया. X और इंस्टाग्राम पर “#TharBadmash” और “#BulletGang” ट्रेंड करने लगे.

कौन हैं ओपी सिंह?

ओपी सिंह 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीजा हैं. वे हरियाणा पुलिस में सख्त छवि वाले अधिकारी माने जाते हैं.

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Published at : 11 Nov 2025 09:02 AM (IST)
DGP Op Singh HARYANA NEWS
