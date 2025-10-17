हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाAAP का नायब सिंह सैनी सरकार पर हमला, बोले- '1 साल में अपराध बढ़े, किसानों को ठगा'

AAP का नायब सिंह सैनी सरकार पर हमला, बोले- '1 साल में अपराध बढ़े, किसानों को ठगा'

Haryana News: 'आप' नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि नायब सिंह सैनी के एक साल के शासन में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. NCRB के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि हरियाणा अब असुरक्षित राज्यों में शामिल है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 17 Oct 2025 11:00 PM (IST)
Preferred Sources

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने हरियाणा में भाजपा सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व केंद्रीय मंत्री खट्टर पर सीधा और तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार जनता की नहीं बल्कि दिल्ली दरबार से चल रही है. नायब सिंह सैनी सिर्फ डमी सीएम हैं, जबकि असली सत्ता और फैसले आज भी खट्टर और भाजपा हाईकमान के हाथ में हैं. यह सरकार हरियाणा की जनता के लिए नहीं, भाजपा के राजनीतिक एजेंडे के लिए चलाई जा रही है.

अनुराग ढांडा ने कहा, ''नायब सिंह सैनी के एक साल के शासन में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. NCRB के आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं कि हरियाणा अब देश के सबसे असुरक्षित राज्यों में गिना जा रहा है. महिलाओं के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़े हैं, सज़ा दर घट रही है, और अपराधियों में कानून का कोई डर नहीं बचा. सरकार का ध्यान जनता की सुरक्षा पर नहीं बल्कि राजनीतिक प्रचार पर है. प्रदेश की पुलिस और प्रशासन जनता की रक्षा की जगह भाजपा के नेताओं और कार्यक्रमों की सेवा में लगा है.''

BJP सरकार किसान हितैषी नहीं- अनुराग ढांडा

उन्होंने आगे कहा, ''किसानों के साथ अब तक का सबसे बड़ा विश्वासघात इसी सरकार में हुआ है. 24 फसलों पर MSP की गारंटी की बड़ी-बड़ी घोषणाएं की गईं लेकिन असल में मंडियों में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से 700 रुपये से 500 रुपये तक कम दाम पर धान बेचने को मजबूर होना पड़ा. गेट पास में देरी, नमी और रंग के नाम पर कटौती, और लिफ्टिंग में भ्रष्टाचार ने किसानों की कमर तोड़ दी है. भाजपा सरकार किसान हितैषी नहीं बल्कि व्यापारी हितैषी है, और किसानों को सिर्फ चुनावी मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है.''

'न किसानों को न्याय मिला, न युवाओं को रोजगार'

अनुराग ढांडा ने कहा कि खट्टर के समय की वही पुरानी 'कागज़ी योजनाएं' आज भी परोसी जा रही हैं. चेहरा बदल गया है, नीति वही है, झूठे वादे, खोखली गारंटियाँ और जनता को ठगने का सिलसिला. एक साल में सरकार ने जनता को राहत देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया. न किसानों को न्याय मिला, न युवाओं को रोज़गार, न महिलाओं को सुरक्षा.

'शिक्षा, रोजगार के मोर्चे पर सरकार का रिकॉर्ड शर्मनाक'

उन्होंने ये भी कहा, ''शिक्षा, बिजली और रोजगार के मोर्चे पर सरकार का रिकॉर्ड शर्मनाक है. हजारों अध्यापक पद खाली हैं, सैकड़ों स्कूल एक-टीचर पर चल रहे हैं, भर्ती-परीक्षाएं पेपर लीक से बदनाम हो चुकी हैं, और बिजली कटौती से ग्रामीण इलाकों में अंधेरा फैला है. विकास के नाम पर सरकार केवल भाषण दे रही है, ज़मीन पर कुछ नहीं है. सीएम नायब सिंह तो केवल नाम के हैं, सत्ता और निर्णय दूसरों के हाथ में हैं.''

'BJP की सरकार अपराधियों को खुली छूट दे रही'

AAP नेता ने आगे कहा, ''भाजपा की यह सरकार अपराधियों को खुली छूट दे रही है और किसानों, युवाओं और महिलाओं को ठगा जा रहा है. जनता अब इस ढोंग को समझ चुकी है. आम आदमी पार्टी हर गांव, हर गली और हर शहर में इस सरकार की नाकामियों को बेनकाब करेगी और भाजपा को जनता के बीच जवाबदेह बनाएगी. एक साल में भाजपा सरकार ने हरियाणा को असुरक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और किसान विरोधी नीतियों के रास्ते पर धकेल दिया है. लेकिन अब हालात बदलेंगे, जनता सवाल पूछेगी और भाजपा को जवाब देना पड़ेगा.''

Published at : 17 Oct 2025 11:00 PM (IST)
Nayab Singh Saini AAP Anurag Dhanda Haryana News
