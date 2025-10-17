'डोनाल्ड ट्रंप के सपने में आते हैं PM मोदी', अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे पर बोले अनिल विज

हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया दावे पर प्रतिक्रिया दी है. भारत की ओर से रूस से तेल आयात कम करने के ट्रंप के दावे पर उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि पीएम मोदी ट्रंप के सपनों में आते हैं और उनसे बात करते हैं. मंत्री विज ने ये भी कहा कि भारत सरकार ने ट्रंप के दावे का पूरी तरह से खंडन किया है.

हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, ''मुझे ऐसा लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के सपनों में आते हैं. डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी से सपने में बात करते हैं. वो सपने में बात करके सुबह उठकर मीडिया में घोषणा कर देते हैं.''

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर क्या बोले अनिल विज?

अनिल विज ने कहा, ''अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बात हुई है, उन्होंने मान लिया है कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, लेकिन भारत सरकार ने इस दावे का खंडन किया है. पहले भी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैंने समझौता कराया है, लेकिन भारत सरकार ने कहा कि हमारी इस बारे में कोई बात नहीं हुई.''

ट्रंप के दावे पर भारत सरकार ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से रूस से कच्चे तेल की खरीद में कटौती का आश्वासन दिये जाने के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे के कुछ ही घंटे बाद, भारत ने गुरुवार (16 अक्टूबर) को कहा कि वह बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप ऊर्जा स्रोत के आधार को व्यापक और विविध बना रहा है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्रंप के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ''अस्थिर ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना सरकार की निरंतर प्राथमिकता रही है. भारत की आयात नीतियां पूरी तरह राष्ट्रीय हित से निर्देशित हैं और देश अमेरिका के साथ भी ऊर्जा संबंधों के विस्तार पर विचार कर रहा है. स्थिर ऊर्जा मूल्य और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारी ऊर्जा नीति के दोहरे लक्ष्य रहे हैं.''