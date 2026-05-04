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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'चुनाव आयोग से भरोसा उठ जाएगा...' पश्चिम बंगाल के रुझानों में BJP के आगे होने पर कन्हैया कुमार ने ये क्या कह दिया?

'चुनाव आयोग से भरोसा उठ जाएगा...' पश्चिम बंगाल के रुझानों में BJP के आगे होने पर कन्हैया कुमार ने ये क्या कह दिया?

West Bengal Results: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद आ रहे परिणामों में बीजेपी की बढ़त पर प्रतिक्रिया दी है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 04 May 2026 12:51 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणामों में भारतीय जनता पार्टी को मिली बढ़त पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने चौंकाने वाली प्रतिक्रिया दी है. सोशल मीडिया साइट एक्स पर कन्हैया ने लिखा कि अगर बीजेपी बंगाल में भी नहीं जीतेगी तो हमारा चुनाव आयोग से भरोसा उठ जाएगा.

बता दें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना के रुझानों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. 293 सीटों पर जारी गिनती के बीच ऐसे चार जिले सामने आए हैं, जहां तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का खाता तक नहीं खुलता दिख रहा है.जिन चार जिलों में टीएमसी का खाता तक खुलता नहीं दिख रहे हैं, उसमें उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी जबकि दक्षिण बंगाल के झारग्राम और पश्चिम बर्धमान शामिल हैं.

जलपाईगुड़ी जिले की सात सीटों पर भी भाजपा के उम्मीदवार आगे

झारग्राम जिले की चार विधानसभा सीटों पर सुबह 10:30 बजे तक के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं. इन सीटों में नयाग्राम, गोपीबल्लवपुर, झारग्राम, और बिनपुर (एसटी) शामिल हैं.झारग्राम इलाका आदिवासी बहुल जंगलमहल क्षेत्र का हिस्सा है, जो कभी माकपा का गढ़ रहा, लेकिन 2011 के बाद यह तृणमूल कांग्रेस का मजबूत आधार बन गया था.

लेफ्ट फ्रंट के अंतिम वर्षों में यह इलाका माओवादी गतिविधियों के लिए भी जाना जाता था.अलीपुरद्वार जिले की पांच सीटों पर भी भाजपा बढ़त बनाए हुए है. इनमें कुमारग्राम (एसटी), कालचिनी (एसटी), अलीपुरद्वार, फलाकाटा (एससी) और मदारीहाट (एसटी) शामिल हैं.इसी तरह जलपाईगुड़ी जिले की सात सीटों पर भी भाजपा के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं. इनमें धुपगुड़ी (एससी), मयनागुड़ी (एससी), जलपाईगुड़ी (एससी), राजगंज (एससी), डाबग्राम-फुलबाड़ी, माल (एसटी) और नागराकाटा (एसटी) शामिल हैं.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दावा किया था

जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार, पश्चिम बंगाल के तराई और डूअर्स क्षेत्र में आते हैं, जहां चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासी और राजबंशी वोटर चुनावी नतीजों में अहम भूमिका निभाते हैं.वहीं पश्चिम बर्धमान जिले की सात सीटों (पांडाबेश्वर, दुर्गापुर पूर्व, दुर्गापुर पश्चिम, रानीगंज, जमुरिया, आसनसोल दक्षिण और आसनसोल उत्तर) पर भी भाजपा बढ़त बनाए हुए है. खास तौर पर आसनसोल दक्षिण सीट पर भाजपा की मौजूदा विधायक और फैशन डिजाइनर से नेता बनीं अग्निमित्रा पॉल लीड कर रही हैं.

पश्चिम बर्धमान कोयला खनन और स्टील उद्योग के लिए जाना जाता है.बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दावा किया था कि इस बार पश्चिम बंगाल में कई जिले ऐसे होंगे, जहां तृणमूल कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी. शुरुआती रुझान इसी ओर इशारा करते नजर आ रहे हैं.

Published at : 04 May 2026 12:38 PM (IST)
Tags :
Delhi News BJP Congress Tmc Kanhaiya Kumar West Bengal Election 2026
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