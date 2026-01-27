देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर मौसम ने करवट बदल लिया है. तापमान में हल्की गिरावट आई ही थी कि बादलों ने एक बार फिर पहरा डाल दिया है. दिल्ली एनसीआर में बीते 2 दिनों से सुबह हल्की धूप निकल रही है, लेकिन इससे ठंड में कोई राहत नहीं मिल रही है. लगातार पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण ठंडी और बर्फीली हवाएं दिल्ली एनसीआर की ओर बढ़ रही हैं.

ये हवाएं करीब 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जिससे रात और दिन दोनों के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. दिन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है और लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है.

दिल्ली एनसीआर का मौसम क्यों बिगड़ रहा है?

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को दिल्ली एनसीआर का मौसम एक बार फिर बिगड़ने वाला है. इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. इस अलर्ट के तहत बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है. मौसम विभाग का कहना है कि 23 जनवरी के बाद आज फिर दिल्ली एनसीआर में बारिश और तेज हवाओं की संभावना है. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और मौसम से जुड़ी सलाहों का पालन करने की जरूरत है.

बारिश से प्रदूषण में राहत

मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश होने से दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण स्तर में गिरावट देखने को मिल सकती है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का सिलसिला फिलहाल थमने वाला नहीं है. 28 जनवरी से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान स्थिर रह सकता है. वहीं 30 जनवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके कारण एक फरवरी तक मौसम में लगातार उतार चढ़ाव बना रह सकता है.

बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी

भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक उमाशंकर दास के अनुसार एक तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के चलते 27 और 28 जनवरी के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होगी. 27 जनवरी को कुछ स्थानों पर भारी बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है. 27 जनवरी 2026 को उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज चमक, बिजली गिरने और ओलावृष्टि हो सकती है. इस दौरान 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जो कुछ जगहों पर 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं.

मौसम विभाग के अनुसार 27 जनवरी को दिल्ली और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे. इसमें नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम शामिल हैं. सुबह से दोपहर तक उत्तर, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, पश्चिम और मध्य दिल्ली के इलाकों में हल्की बारिश की एक या दो बौछारें पड़ सकती हैं. इसके साथ ही 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. दोपहर के बाद और रात के समय भी हल्की बूंदाबांदी जारी रह सकती है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है.