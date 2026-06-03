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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Traffic Advisory: दिल्लीवालों के लिए ट्रैफिक अलर्ट! 30 जून तक इस इलाके में बदला रहेगा रूट, पढ़ें एडवाइजरी

Delhi Traffic Advisory: दिल्लीवालों के लिए ट्रैफिक अलर्ट! 30 जून तक इस इलाके में बदला रहेगा रूट, पढ़ें एडवाइजरी

Delhi Traffic Advisory: PWD द्वारा शास्त्री नगर स्थित एलएम बंध से लेकर करकरी मोड़ और खुरेजी रेड लाइट तक नाले की डी-सिल्टिंग का काम किया जा रहा है. इस दौरान प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 03 Jun 2026 11:05 AM (IST)
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दिल्ली में नाले की सफाई के लिए शुरू किए गए कार्यों के चलते जून महीने भर कई इलाकों में यातायात प्रभावित रहने की संभावना है. लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा शास्त्री नगर स्थित एलएम बंध से लेकर करकरी मोड़ और खुरेजी रेड लाइट तक नाले की डी-सिल्टिंग का काम किया जा रहा है. इस दौरान प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है और वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है.

अधिकारियों के अनुसार, 2 जून 2026 से 30 जून 2026 तक नाले की सफाई और गाद निकालने का काम किया जाएगा. कार्य को सुरक्षित और सुचारु रूप से पूरा करने के लिए प्रभावित क्षेत्र में ट्रैफिक प्रबंधन की विशेष व्यवस्था की गई है. इस अवधि में सड़क के एक हिस्से पर वाहनों की आवाजाही सीमित रहेगी.

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गीता कॉलोनी की ओर जाने वाला एक कैरिजवे रहेगा बंद

ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक, गीता कॉलोनी की ओर स्थित एक कैरिजवे को अस्थायी रूप से बंद किया गया है. इसके चलते वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा. अधिकारियों का कहना है कि इस बदलाव का सबसे अधिक असर सुबह और शाम के व्यस्त समय में देखने को मिल सकता है, जब सड़कों पर वाहनों का दबाव सामान्य दिनों की तुलना में अधिक रहता है.

इन मार्गों पर सबसे ज्यादा रहेगा असर

डी-सिल्टिंग कार्य के कारण एलएम बंध, शास्त्री नगर से करकरी मोड़ और खुरेजी रेड लाइट तक का पूरा ट्रैफिक कॉरिडोर प्रभावित रह सकता है. इस रूट से नियमित रूप से गुजरने वाले लोगों को अतिरिक्त यात्रा समय का सामना करना पड़ सकता है. ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले मार्ग की स्थिति की जानकारी लेने और पर्याप्त समय लेकर निकलने की अपील की है.

वाहन चालकों के लिए जरूरी सलाह

यातायात विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे पीक ऑवर्स के दौरान प्रभावित मार्गों से बचने का प्रयास करें. वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने से न केवल यात्रा समय कम होगा, बल्कि ट्रैफिक दबाव को भी नियंत्रित करने में मदद मिलेगी. नियमित रूप से इस मार्ग का उपयोग करने वाले यात्रियों को अगले कुछ सप्ताह तक ट्रैफिक अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.

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Published at : 03 Jun 2026 11:05 AM (IST)
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